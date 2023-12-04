Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, "insani aradan" sonra İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürmesinin arabuluculuk çabalarını zorlaştırdığını söyledi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Al Sani, Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İsrail ablukası ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi başta olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan gelişmelerin ele alındığı görüşmede, gerilimin düşürülmesi ve ateşkes olanakları da konuşuldu.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, görüşmede Gazze'de yeni bir "insani ara" için ortaklarıyla arabuluculuk çabalarını sürdürdüklerinin altını çizerek "İsrail'in Gazze'ye saldırıları arabuluculuk çabalarını zorlaştırıyor ve bölgedeki insani felaketi derinleştiriyor." dedi.

Kadın ve çocuklar başta olmak üzere masum sivillerin öldürülmesi ve toplu cezalandırmaların kabul edilmez olduğuna dikkati çeken Al Sani, İsrail bombardımanı altındaki Filistinlilere insani yardımların ulaştırılması için Gazze'ye güvenli insani koridorların açılması gerektiğini hatırlattı.