Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum bazı kayıp yakınlarının bir araya geldiği “Birlikte Başarabiliriz” örgütü, her yıl Kasım ayının ilk haftasını “kayıplar ve iki toplumlu çatışmalar ile savaş mağdurları”na adadıklarını belirtti.

“Birlikte Başarabiliriz” adına açıklama yapan Müge Beidoğlu ve Hristos Eftimiu, “Her yıl çeşitli etkinlikler organize etmek, çalışmalarımızı gözden geçirmek ve gelecek haftalarda ve aylardaki etkinliklerimizi duyurmak üzere çabalarımızı sürdürüyoruz” açıklamasında bulundu.

“Kayıp şahısların gömü yerlerinin bulunarak kalıntılarının kimliklendirilmesine dair çalışmalar son derece kritik bir dönemeçtedir” denilen açıklamada, “Yeni bulgular ve kimliklendirilen kayıp sayısı azalmaktadır. Bu düşüşün ardındaki gerçekleri incelemeliyiz. Kayıp yakınları olarak, tüm kayıpların akıbeti belirlenene kadar çabalarımızı hiçbir şekilde azaltmayacağız. Kendi adımıza konuşacak olursak, bilgi elde etmeye ve insanların ortaya çıkıp kanıt sunmasını teşvik etmeye yönelik çabalarımızı arttırmamız gerekir. Her iki taraftan insanların bu sürece katkıda bulunmasını yaşamsal olarak görüyoruz ve bu nedenle gömü yerlerinin bulunmasına yardım edenleri her sene onore ediyoruz. Geçmişte de bunu yaptık ve gelecek aylarda da bunu yapmayı tasarlıyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Kayıp Şahıslar Komitesi üçüncü üyeliğine yeni atanan Pierre Gentile ile de bir araya gelineceği kaydedildi. Görüşmede kendisine çalışmalar hakkında kendisine bilgi verileceği ve olumlu sonuçlar elde etmek üzere işbirliğinin nasıl geliştirilebileceği konularının ele alınacağı bildirildi.

Açıklamada, başka sivil toplum örgütleriyle iş birliği çerçevesinde önümüzdeki dönem bazı etkinlikler düzenleneceği, bu çerçevede, 1963 ve 1974’te hayat kurtaran Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumların öykülerinin aktarılacağı, ayrıca gömü yerlerinin de ziyaret edileceği belirtildi.