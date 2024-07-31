Kıbrıs Edebiyat Derneği ve Lirik Şiir Grubu, Tiyatrocu ve Sinema Oyuncusu Genco Erkal’ın vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Grup adına Yıltan Taşçı tarafından yapılan açıklamada, Genco Erkal’ın vefatından dolayı duyulan üzüntü dile getirilirken, Erkal’ın mücadelesi ve ürettikleriyle her daim kalplerde yaşayacağı vurgulandı.

Mesajda, “Türk tiyatrosu ve sineması bir devini daha kaybetti. Şimdi tiyatro sahneleri daha bir yalnız. Genco Erkal sadece aydın bir sanatçı değil, bir mücadele adamıydı, özgür fikirlerin savunucusuydu. Yokluğu doldurulamayacak bir sanatçıyı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başımız sağ olsun” denildi.