Kültür - sanat, televizyon, iş, müzik ve medya dünyasından ünlü isimler 11. Golden Palm Awards& Altın Palmiye Ödül Töreni’nde bir araya geldi. Zorlu Center‘da yer alan RafflesHotel’de gerçekleşen etkinlik ‘Çocuğa ve Kadına Dokunma’ ana temasıyla gerçekleşti. Gecede ödül alan başarılı isimler, gecenin ana temasının anlam ve önemine dikkat çekerken Kıbrıs Genç TV’ye de Yaşam Boyu Başarı Ödülü verildi.

Gecede 5 kategoride ödül dağıtıldı. Ödül alanların belirlenme sürecinde 2 milyon 309 bin kişi oy kullandı. Halkın tercihleriyle belirlenen ödüllerin yanı sıra jüri özel ödülleri de sahiplerini buldu.

Kıbrıs Genç TV’ye verilen Yaşam Boyu Başarı Ödülünü Birinci Global Yönetim Kurulu Başkanı ve Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı ErtanBirinci aldı. Ertan Birinci ödülü aldıktan sonra kısa bir konuşma yaptı.

Etkinlikte Bayhan ve Norm Ender de sevilen şarkılarını seslendirdi. Bayhan son zamanların popüler şarkısı ‘Tiryakinim’ şarkısını; Norm Ender de ‘Parla’ şarkısını seslendirdi. Yaklaşık 500 davetlinin katıldığı etkinlikte sanatçıların sahne performansları beğeni topladı. Murat Yıldırım, Gonca Vuslateri, Norm Ender, Oktay Kaynarca, Gülben Ergen gibi isimlerin katıldığı gecede davetliler unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Organizasyonun mimarı iş insanı Nedim Delibaş etkinliğe ilişkin açıklamalarda bulundu. Nedim Delibaş "Bu yıl tören ‘Çocuğa ve Kadına Dokunma’ mottosuyla gerçekleşti. Sosyal sorumluluk ile güncel yaşamı bir araya getirerek önemli bir misyon üstlendiğimizi düşünüyorum. Bugün insanları bir araya getirmek çok zor. Sosyal medyaya, etrafımıza bakınca insanların çok gergin olduğunu gözlemliyoruz. Bu tür etkinlikler toplumsal mesaj verme adına çok önemli" diye konuştu.