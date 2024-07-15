Ercan Havalimanı’nda Kıbrıs Kapıları sergisi açıldı.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ve T&T Havalimanı İşletmeciliği ile işbirliği yaparak, Ercan Havalimanı’nda Kıbrıs Kapıları sergisi açtı.

Kültür Dairesi koleksiyonunda yer alan Kıbrıs Kapıları tabloları, ahşap minyatür Kıbrıs kapıları tablolarından oluşan sergi, giden yolcu pasaport sonrası bölümünde, 30 Temmuz tarihine kadar yolcuların izlenimine sunuldu.

Öte yandan Kültür Dairesi, 31. Devlet Fotoğraf Yarışması’nın Benim Şehrim Lefkem (Renkli-Siyah&Beyaz) Kategorisi’nde ödül ve sergileme alan fotoğraflardan oluşan bir sergiyi daha Ercan Havalimanı’nda 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nda yolcularla buluşturacak.

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu yaptığı açıklamada, dairenin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ve T&T Havalimanı İşletmeciliği ile işbirliği yaparak ülke kültür ve sanatını tanıtan farklı sergileri Ercan Havalimanı’ndaki yolcularla buluşturacaklarını belirtti.

Zaimağaoğlu, Kültür Dairesi’nin geçtiğimiz yıl düzenlediği, 31. Devlet Fotoğraf Yarışması’nın Benim Şehrim Lefkem (Renkli-Siyah&Beyaz) Kategorisi’nde ödül ve sergileme alan fotoğraflardan oluşan serginin, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nda yolcularla buluşacağını kaydetti.