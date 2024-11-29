Kıbrıs Otizm Derneği, ebeveynlere yönelik “Evde Özel Eğitimi Desteklemek” konulu ikinci ücretsiz seminerini düzenleyecek.

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Dernekten yapılan açıklamaya göre, seminer yarın saat 20.00’de çevrimiçi olarak yapılacak.

Özel eğitim öğretmeni Naime Karata rehberliğinde düzenlenecek seminere kayıt https://forms.gle/MqR5d8gh4nCwA1Nc6 bağlantısından veya Derneğin sosyal medya hesaplarında paylaşılan bağlantıdan yapılabilecek.

Otizm spektrumundaki bireylerin özel eğitim sürecine katkıda bulunmayı hedefleyen seminerde, ebeveynlerin evde uygulayabileceği etkili yöntemler, materyaller ve öneriler sunulacak.