Otizm spektrum bozukluğu başta olmak üzere travmaya bağlı konuşmayı reddetme, kekemelik, zihinsel yavaşlama, obsesif kompulsif bozukluk, majör depresyon, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, disleksi ve öğrenme bozuklukları gibi gelişimsel farklılıkları olan tüm bireylerin sesi olmayı hedefiyle “Kıbrıs Otizm Derneği” kuruldu.

Bugün ilk genel kurulunu yapan ve başkanlığa seçilen Duygu Göze Ergöknil, derneğin kuruluşunu ve amaçlarını basın açıklamasıyla duyurdu.

Derneğin, toplumda bu bireylerin daha görünür olmasını sağlamak, otizm spektrumunda yer alan bireylerin toplumda yer edinmelerine katkı olmak için savunuculuk faaliyetleri yürütmeyi amaçladığını kaydeden Ergöknil, “Bununla birlikte ailelere, çocuklara, ergenlere, yetişkinlere ve topluma yönelik bilgilendirici ve eğitici hizmetler sunmak, seminerler, atölyeler, konferanslar, kamplar ve eğitimler düzenlemek temel hedeflerimiz arasındadır.” dedi.

Özgöknil, Kıbrıs Otizm Derneği’nin, her bireyin potansiyelini gerçekleştirmesi, hayatın her alanında eşit haklara sahip olması için çalışmalarını sürdüreceğini vurgulayarak, toplumdan da destek istedi.

Kıbrıs Otizm Derneği’nin bugünkü genel kurulunda yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

“Başkan Duygu Göze Ergöknil, Başkan Yardımcısı Cemay Onalt Müezzin, Genel Sekreter Nejla Acar, Sayman Nevter Zafer Cömert ve Faal Üyeler Emine Çetinsel, Nihal Poyrazlı, Olgu Göze, Yedek Üyeler Nevin Çerkez, Kale Serol ve Safinaz Davulcu.”

Derneğin Denetleme Kurulu Naime Karata, Polat Koç, Hüsniye Demiray ve Tülay Göze’den; Disiplin Kurulu ise Gülten Göze, Aysu Nur Özdenak, Ayşe Sofu, Sibel Tatlı ve Milhan Karataş’tan oluşturuldu.