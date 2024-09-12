Kıbrıs Otizm Derneği, otizm spektrum bozukluğuyla ilgili konuların ele alınacağı bir sempozyum düzenliyor.

Dernekten verilen bilgiye göre sempozyum yarın saat 15.00'te Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası'nda (KTAMS) yer alacak.

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Alanında uzman Profesör Dr. Blythe Corbett'in sunum yapacağı sempozyumda, "Okul ve Ev için Kanıta Dayalı Müdahaleler: Müdahalelerin nasıl belirleneceği, öğretmenler ve ebeveynler için temel stratejilerin gözden geçirilmesi." ve "Otizmle İlgili Göz Ardı Edilen Kritik Alanlar: Kadınlar, ergenlik ve ruh sağlığı." konuları ele alınacak.

Editör: Kıbrıs Genç Tv