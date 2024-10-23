Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar ve Dernek yönetim kurulu üyeleri, Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu’yu makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Belediye Başkanı Tuğlu, vatan savunmasında geçmişte büyük fedakârlıklar gösteren TMT mücahitlerine teşekkür ederek memnuniyetini dile getirdi.

Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Belediye Başkanı Tuğlu, ziyaret dolayısıyla Dernek yönetimine hitaben yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Ülkemizi daha ileriye taşımak, vatanımızı koruyarak gelecek nesillere aktarmak ve bayrağımızı daima dalgalandırmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu yolda, bizlerin bugün burada olabilmesinin ve bu hizmetleri sunabilmemizin en büyük sebeplerinden biri, sizlerin yıllar önce göstermiş olduğu özveri ve fedakârlıklardır. Mehmetçik gibi tarihi ve anlamlı bir beldede, siz değerli kahramanları ağırlamaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum. Sizlerin geçmişte verdiği mücadele, vatan sevgisi ve desteği, bizler için çok kıymetlidir. Bugün bu makamda görev yapabiliyorsam, bu sizlerin o dönemde verdiğiniz emeklerin sonucudur. Hepinize minnetlerimi sunuyor, sevgi ve en içten duygularımla hoş geldiniz diyorum.”

Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi, vatan savunmasında emek vermiş tüm kahramanların hatıralarını ve fedakârlıklarını yaşatmaya kararlı olduğunu da bildirdi.