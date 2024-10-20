Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası, “Hekimlerimiz, mesleklerini en yüksek etik ve profesyonel standartlar çerçevesinde icra etmektedirler” dedi.

Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Yönetim Kurulu yazılı açıklamasında, son günlerde basında yer alan Birlik üyesi diş hekimi ile ilgili çıkan haberler üzerine kamuoyunu bilgilendirdi.

“Hekimimizin yapmış olduğu müdahale, meslek etiği ve tıbbi standartlar çerçevesinde incelenmekte olup, konu ile ilgili değerlendirme süreci tarafımızca titizlikle yürütülmektedir.” denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Söz konusu tedavi sürecinin komplikasyonlar içerebileceği göz önünde bulundurulmalı ve komplikasyon (bir hastalık veya tedavi sürecinin beklenmeyen ve olumsuz sonuçları veya yan etkileridir) ile malpraktis (doktorun bilgi ve becerilerini ihmal ederek hastaya zarar vermesi durumudur.) kavramlarının karıştırılmaması gerektiğini vurgulamak önemlidir; her tıbbi müdahalede komplikasyon riski bulunmakla birlikte, bu durumlar malpraktis ile eşdeğer değildir.

Ancak, bu araştırma süreci tamamlanmadan ve herhangi bir tıbbi uzman görüşü alınmaksızın, ilgili basın kuruluşları tarafından hekimin adının ifşa edilmesi, kamuoyunda yanlış algıların oluşmasına ve diş hekimliği mesleğinin toplum nezdinde küçük düşürülmesine neden olmuştur. Bu durum hem mesleki etik ilkelerine aykırıdır hem de yargısız infaza yol açmaktadır.

Yazılı ve görsel basında yer alan haberlerde gerek müdahalenin niteliği gerekse tedavi süreciyle ilgili yargılayıcı ve saldırgan ifadeler kullanılmış, uzman görüşü alınmadan yanlış ve yanıltıcı bilgi yayılmasına sebebiyet verilmiştir. Oysa ki tıbbi konularda değerlendirme yaparken uzman görüşüne başvurulması, doğru bilgilendirme açısından elzemdir.”

Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası, KKTC'deki diş hekimlerinin, dünya standartlarına uygun tedaviler gerçekleştirebilecek yeterlilikte ve donanımda olduğunu vurgulayarak, hekimlerin, mesleklerini en yüksek etik ve profesyonel standartlar çerçevesinde icra ettiğini kaydetti.