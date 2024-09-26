Girne Arkın Group Fest24 kapsamında devam eden ‘2. MÜZler Sanat Sempozyumu’, Kıbrıs Türk Ortopedik Engelliler Derneği üyeleri ile resim çalıştayına ev sahipliği yaptı. Girne Beldiyesi’nden verilen bilgiye göre, 7 ülkeden 35 sanatçının yer aldığı çalıştay dahilinde Kıbrıs Türk Ortopedik Engelliler Derneği üyeleri resim çalışması gerçekleştirdi.

14 Eylül’den beri Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nde çalışmaların devam eden ‘2. MÜZler Uluslararası Sanat Sempozyumu’ Proje Koordinatörü Nevin Halis, engelli bireylerin topluma katılımı ve bireysel gelişimleri anlamında çok önemli olduğunu belirttiği sanat çalıştaylarının devam edeceği bilgisini paylaştı.

-MÜZler Sanat Sempozyumu kapsamında sanat söyleşisi..

Sempozyum kapsamında, sanatçı ve akademisyen Prof. Tansel Türkdoğan’ın ‘Sanat Söyleşisi’ de yer aldı.

1. Akdeniz Bienali Küratörü 2. Akdeniz Bienali Direktörü Tansel Türkdoğan ile Akdeniz Bienali üzerine gerçekleştirilen söyleşi, dün, Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nde, sanatçı ve sanatseverlerin katılımı ile tamamlandı.