Gönyeli-Alayköy Belediyesi “Kıbrıs, Türkiye ve Dünyada Yaşanan Su Sorunları ve Çözüm Önerileri” konulu konferans düzenledi. Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş’un konuşmacı olduğu konferansta su sorununu ele alındı.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Gönyeli-Alayköy Belediyesi konferans salonunda düzenlenen, Gönyeli-Alayköy Belediye personeli ile diğer belediye personellerinin katıldığı konferansın açılış konuşmasını Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu yaptı.

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Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş’un sunumundan ardından Amcaoğlu katılımcılara katılım sertifikası takdim etti.

Editör: Burhan CANBAZ