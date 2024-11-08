Kıbrıs Uzlaşım Filmleri, 20 Kasım ile 4 Aralık tarihleri arasında Gazimağusa Bandabuliya’da ve Derinya’da Mağusa Kültür Merkezi’nde izleyicilerle buluşacak.

Gazimağusa Belediyesi Halkla İlişkiler Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, film gösterimleri “Umut ve Barış İnşasını Bir Adım Daha İleriye Taşıyoruz” temasıyla yapılacak. Kıbrıslı yönetmenlerin çektiği barış temalı beş film Gazimağusa Bandabuliya’da ve beş film ise Derinya’da Mağusa Kültür Merkezi’nde izleyicilerle buluşacak. İlk film gösterimi açılış töreni ile birlikte 20 Kasım’da yapılacak. Gösterimler ücretsiz olarak saat 19.00’da başlayacak.

Program şöyle:

20 Kasım Derinya - Paralel yolculuklar (Derviş Zaim and Panicos Chrysanthou)

21 Kasım Gazimağusa - Çamur (Derviş Zaim)

24 Kasım Gazimağusa - Duvarımız (Panicos Chrysanthou)

25 Kasım Derinya - Süt Babam (Cemal Yıldırım)

27 Kasım Gazimağusa - Yeşil hat Hikayesi (Panicos Chrysanthou)

28 Kasım Derinya - Mendil, (Chrystalla Avgusti)

29 Kasım Gazimağusa - Akama (Panicos Chrysanthou)

1 Aralık Gazimağusa - Çiçekler ve Kurşunlar (Panicos Chrysanthou ve Niyazi Kızılyürek)

2 Aralık Derinya - Hendrix’i Ararken (Marios Piperides)

4 Aralık Derinya - Olivia (Mine Balman) / Sıkıntılı rüzgarlar (Yiannis Ioannou)