1-31 Aralık Çocukluk Çağı Kanser Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı dolayısıyla etkinlikler düzenlenecek

Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağlı Umut Eğitim ve Kültür Evi, 1-31 Aralık Çocukluk Çağı Kanser Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı vesilesiyle çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Bu yıl kanser hastası çocuklar ve kardeşlerini her yıl olduğu gibi yeni yıla hazırlamaya, eksiklerini gidermeye, hediyeler almaya özen gösteren, çocukları mümkün olduğunca mutlu görmeyi hedefleyen dernek, bilinçlendirme ve farkındalık adına yapılacak yürüyüşlerde çocukluk çağı kanserlerini temsil eden altın fiyonk taşıyan maske (10 TL) bileklik (5 TL) ve tişört (50 TL) satışı yapacak. Farkındalık yürüyüşleri Alsancak Belediyesi, Yeniboğaziçi Belediyesi, İskele Belediyesi, Girne Belediyesi, Akdoğan Belediyesi işbirliklerinde gerçekleştirilecek. Covid-19 nedeniyle eğlence amaçlı etkinliklerin yapılmayacağı ancak her bölgede bilinçlendirme broşürleri dağıtılacağı ve Covid 19 tedbirleri çerçevesinde az katılımlı yürüyüşler düzenleyerek dikkat çekmeye çalışacağı açıklandı. Dağıtılacak broşürlerle çocuklarda görülen kanser türlerinde görülebilecek belirtiler vurgulanarak bu belirtilere sahip çocukların kanser olma riskinin çok az olmasına rağmen illa bir doktora gösterilmesi gerekliliğine vurgu yapılacak. ERKEN TANININ ÖNEMİ Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin konuyla ilgili açıklamasında, çocukluk çağında yaşanan kanser türlerinin tedavi edilebilir kanserler olduğu ve bu gerçeğin hiç unutulmaması gerektiğine vurgu yapıldı. Çocuklarda görülen belirtilerin genellikle; boyun koltuk altı ve kasık bölgesinde lenf bezlerinin şişmesi, vücudun herhangi bir yerinde şişlik, solukluk, halsizlik, sık ateşlenme, ciltte morluklar çürükler, burun ve diş eti kanamaları, baş ağrısı ve kusma, ateşsiz havale, dengesizlik, yürüme bozukluğu, görme bozukluğu, kemik ve eklem ağrıları, enfeksiyon tedavisine rağmen devam eden öksürük, nefes darlığı, gelişme geriliği ve aşırı kilo kaybı, idrarda kan, idrar ve dışkılamada zorlanma, göz bebeğinde parlaklık ve gözde kayma gibi belirtiler olduğu kaydedilen açıklamada, çocuklarda kanser hastalığı görülme oranının yüz binde 5-20 arasında olduğu söz konusu belirtilerin kanser olabileceği gibi çok daha büyük olasılıkla farklı bir sağlık sorunun belirtileri olabileceği ifade edildi. Erken tanının çocukların tedavisinde çok önemli rol oynadığı vurgulanan açıklamada, erken teşhis için mutlaka bir doktora gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

