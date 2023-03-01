Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) Başkanı Raziye Kocaismail, Mavi Ay olarak da bilinen 1-31 Mart Prostat Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle yazılı açıklama yaparak 45 yaş üstü erkekleri yılda bir kez prostat kanseri için tarama yapmaya davet etti.

Kocaismail konuyla ilgili yazılı açıklamasında ülkede hala prostat kanserine tabu olarak yaklaşıldığını, doktora gidilmediği için tedavi edilebilir bir kanser türü olmasına rağmen prostat kanserinin geç evrelerde teşhis edildiğini dile getirdi.

Prostat kanserine yönelik farkındalık etkinlik ve çalışmalarının önemine işaret eden Kocaismail, yıllar önce meme kanserinin de geç evrelerde teşhis edilmesinden ötürü yaşam şansının az olduğunu, bugün ise erken teşhislerle hayatta kalma şansının yüzde doksanlara ulaştığını söyledi.

KHYD’nin tedavi edilebilir kanser türleri arasında olan prostat kanserinde de Meme Kanserinde ulaşılan başarıyı yakalamayı hedeflediğini dile getiren Kocaismail Mavi Ay’da birçok etkinlik düzenleneceğini ancak en önemlisi erken teşhiste örnek teşkil etmesi ve teşvik için geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ücretsiz PSA testleri yaptıracaklarını belirtti.

Kocaismail, bu yıl Polis Genel Müdürlüğü ile Maliye Bakanlığı ve Lefkoşa Türk Belediyesi'ndeki personele PSA testleri yaptırmayı planladıklarını açıkladı.

-Belirtiler…

Prostat kanseri belirtilerinin yaşanmasına rağmen ağrıların dayanılmaz hal aldığı noktada doktora gidildiğini ve bunun ise geç evrede teşhis olduğunu açıklayan Kocaismail, Prostat Kanseri belirtilerini şöyle sıraladı: “Geceleri sık sık idrara kalkmak İçin uykudan uyanma; idrar yapma esnasında yanma ya da ağrı hissetme; idrar yapmaya başlarken idrarın akmasında gecikme; idrarın bitiminde hala damla damla idrar akımının devam etmesi; hiç idrar yapamama; kesik kesik ve zayıf akım İle idrar yapma; idrarda kan görülmesi; idrarın düz değil sağa ya da sola eğri bir şekilde akması”

Kocaismail, bu belirtilere sahip olan herkesi prostat kanserinden korunmak için hemen doktora görünme ya da bir PSA testi yapmaya çağırdı.

Bununla birlikte Kocaismail, kişilere prostat kanserinden korunmak için şu önerilerde bulundu: “Sebze ve meyve tüketimine ağırlık veriniz, doymuş yağ tüketimini azaltınız, sofranızda balığa daha çok yer veriniz, egzersiz özellikle yürüyüşü hayatınızın bir parçası yapınız, sigarayı hayatınızdan çıkarınız, düzenli kontrollerinizi yaptırınız”