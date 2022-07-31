Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 46’ncı, efsanevi Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 64’üncü ve Kıbrıs’ın fethinin 451’inci yıl dönümü nedeniyle yarın, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı kutlama etkinlikleri düzenlenecek.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, çarşamba günü başlayan kutlama etkinlikleri yarına kadar sürecek. Bu kapsamda, KKTC genelindeki tüm şehitlikler halkın ziyaretlerine açık olacak.

-Mukavemet Yol Koşusu

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı- Boğazköy’den yarın saat 07.00’de başlayacak 16 kilometrelik Mukavemet Yol Koşusu, TMT Mücahitler Derneği önünde tamamlanacak. Dereceye giren sporculara ödülleri TMT Mücahitler Derneği’nde saat 10.15’te verilecek.

-Atatürk anıtlarına çelenk konulacak

Kutlama etkinlikleri kapsamında saat 09.30’da Lefkoşa ve bütün ilçe merkezlerindeki Atatürk anıtlarında, saat 10.00’da Lefkoşa Şehitler Anıtı’nda, saat 12.00’de Cumhuriyet Parkı Anıtı’nda çelenk sunma törenleri icra edilecek.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Boğazköy’de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı karargâh bahçesinde ise saat 19.30’da Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş yıl dönümü resepsiyonu düzenlenecek.

KÖSEOĞLU

Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) Başkanı Ömer Köseoğlu, yayımladığı mesajla 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nı kutladı.

KHK’dan yapılan açıklamaya göre, KHK Başkanı Ömer Köseoğlu mesajında, 1 Ağustos’un Kıbrıs Türk toplumunun varoluş mücadelesindeki önemine vurgu yaptı.

Köseoğlu, “Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 64’üncü, Kıbrıs’ın Türkler tarafından fethinin 451’inci ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 46’ıncı kuruluş yıldönümü olan 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nı şahsım ve kurumum adına kutlarım” ifadelerine yer verdi.

ÖZTÜRKLER

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, yayımladığı 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı mesajında, Kıbrıs Türk halkının karakteri güçlü, özgürlüğüne düşkün bir halk olduğunu ifade etti.

Öztürkler mesajında, “Kıbrıs Türkü, 451 yıl önce Anadolu’dan kültürü, maneviyatı ve kendine özgü kimliği ile geldiği Kıbrıs’ta Türk varlığının kök salması, yaşatılması ve buraların vatan toprağı olarak kalması uğruna tarihte emsaline az rastlanan bir varoluş mücadelesi vermiştir” dedi.

Kıbrıs Türkü güçlü karaktere sahip, özgürlüğüne düşkün, mukavemetçi bir halk olduğunu kaydeden Öztürkler şöyle devam etti:

“Tarih boyunca adadaki varlığımıza yönelik çeşitli dönemlerde çok ciddi saldırılar olmuştur. Kıbrıs Türkü, kendi kimliği, maneviyatı ve kültürü ile bu topraklarda var olmayı başarmış, gelecek kuşakların istikbali, güvenliği ve özgürlüğü adına her zaman güçlü bir direniş göstermiş, adadaki Türk varlığına yönelik her türlü saldırıyı püskürtmeyi başarmıştır.

Kıbrıs Türkü’nü varlık mücadelesinde ne İngiliz Sömürge politikaları ne de boş hayallerle adadaki Türk varlığını yok sayan Enosis sevdalıları mağlup edememiştir. İngiliz Sömürge İdaresi döneminde tüm baskılara rağmen cesurca evlatları için öne atılıp, Kıbrıs Türkü’nün hak ve hukukunu savunan münevverlerimizin açtığı mücadele bayrağı hiçbir zaman yere düşürülmemiştir” .

Kıbrıs Türk Halkının 1950’lerde can ve mal güvenliğini tehdit eden Enosisçi zihniyete karşı mücahidin yüreği ile kurduğu Türk Mukavemet Teşkilatı’nın güçlü direnişi ve ortaya konan mücadele ruhu sayesinde bu topraklarda eşit, egemen iki halk olarak yer aldığını kaydeden Öztürkler, Gelecek nesillerin, bu topraklarda hür ve güven içinde yaşamaları için canlarını feda eden toplumsal direnişimizin sönmeyen ışıkları şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlık, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımızın tüm personeline esenlikler diliyorum” dedi.

ÖZÇINAR

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 1 Ağustos tarihinin Kıbrıs Türk Halkının eşit, özgür ve güven içinde yaşamak için verdiği çetin mücadeleyi ve varlığı ile ilgili ortaya koyduğu direnişi simgeleyen çok özel bir gün olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nden yapılan açıklamaya göre Özçınar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 46’ıncı, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 64’üncü ve Kıbrıs’ın Osmanlı Devleti tarafından fethinin 451’inci yıl dönümünü kutladı.

“Bu üç önemli yıl dönümünü kutlamanın büyük heyecan coşkusu içerisindeyiz” diyen Özçınar, 1 Ağustos tarihinin Kıbrıs Türk Halkının eşit, özgür ve güven içinde yaşamak için verdiği çetin mücadeleyi ve varlığı ile ilgili ortaya koyduğu direnişi simgeleyen çok özel bir gün olduğunu vurguladı.

Özçınar mesajında, “Kıbrıs Türk halkının, bu topraklarda özgürce, eşitlik ve güven içinde yaşaması için verilen mücadeleyi en kalbi duygularımla selamlar, canlarını feda ederek bizleri bugünlere ulaştıran aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Hayatta olan tüm mücahit ve gazilerimize ise şükran ve saygılarımı sunarım. Kıbrıs Türkü’nün her zaman yanında olan Anavatan Türkiye’ye, tüm TSK ve GKK mensuplarına teşekkür eder, halkımızın ‘1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nı kutlarım” ifadelerine yer verdi.

AKPINAR

Demokrat Parti (DP) Girne Milletvekili Serhat Akpınar, 1992 yılında kurulan Demokrat Parti’nin 30’uncu yıl dönemi dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Demokrat Parti’nin 30 yıllık birikimi ile aydınlık bir geleceğe yürüyoruz” dedi.

DP Milletvekili Serhat Akpınar yaptığı yazılı açıklamada, Demokrat Parti’nin 30 yaşında olduğunu belirterek, “Kurucu Cumhurbaşkanımız, Liderimiz ve Öderimiz Merhum Rauf Raif Denktaş’ın ilkeleri ve düşünceleri ile, Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile olan bağımızın koruyucusu, yürütücüsü ve savunucusu olan Demokrat Parti’nin, 30 yıllık birikimi ile aydınlık bir geleceğe yürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Demokrat Parti’nin yenilikçi duruşu ve geleceğe ışık tutan vizyonu ile “Tek Gailemiz Kıbrıs Türkü; Tek Gailemiz Kıbrıs Türkü’nün geleceği” demeye ve Kıbrıs sorununa adil, iki devletli bir çözüm ve yeni dünya vizyonu çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti ile yürümeye devam edeceğini söyleyen Akpınar, DP’nin bir parçası olmaktan duyduğu gururu dile getirdi.

ŞAN

Maliye Bakanı Alişan Şan, Toplumsal Direniş Bayramı vesilesiyle yayımladığı mesajda, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı'nın, Kıbrıs Türk Halkı’nın adadaki varlığı için vermiş olduğu çetin mücadelenin önemli bir dönüm noktasını temsil ettiğini kaydetti.

Alişan Şan, mesajında, Ağustos’un, farklı dönemlerde Kıbrıs Türk Halkı’nın kaderini tayin eden önemli bir gün, Kıbrıs Türk Halkı’nın adadaki varlığı için vermiş olduğu çetin mücadelenin önemli dönüm noktalarını temsil ettiğini kaydetti.

Şan şöyle devam etti:

“Kıbrıs'ın Türkler tarafından fethini kutladığımız bugün, aynı zamanda kahraman Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinin temeli olan Türk Mukavemet Teşkilatı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluş yıldönümlerini de büyük bir gururla kutluyoruz.. Kıbrıs Türk tarihinde, bizler için her biri ayrı ayrı önem taşıyan üç yıldönümünün aynı günde kutlandığı 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramını idrak etmenin coşku ve gururunu yaşarken, bu vesile ile verilen varoluş mücadelemizde, toprakları vatan yapan tüm Aziz Şehitlerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan Mücahit ve Gazilerimize, Anavatan Türkiye’ye, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri mensuplarına saygı ve şükranlarımı sunuyorum. 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramımız kutlu olsun."

Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2022, 13:31