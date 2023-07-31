1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı mesajları

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs’taki Türk varlığını simgeleyen 1 Ağustos tarihinin, Kıbrıs’ın 452 yıldır Türk yurdu olduğunun ve Kıbrıs Türk halkının azim ve inançla sürdürdüğü var oluş ve özgürlük mücadelesinin tarihi kanıtı olduğunu belirtti.

Ertuğruloğlu , Kıbrıs’ın Türkler tarafından fethinin 452’nci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) 65’inci ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK) kuruluşunun 46’ncı yıl dönümünü sonsuz güven ve mutluluk duygularıyla kutlamanın gururu içinde olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı mesajı şöyle;

“Kıbrıs’ın Türkler tarafından fethinin 452’nci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) 65’inci ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK) kuruluşunun 46’ncı yıl dönümünü sonsuz güven ve mutluluk duygularıyla kutlamanın gururu içindeyiz.

Kıbrıs’taki Türk varlığını simgeleyen 1 Ağustos tarihi, Kıbrıs’ın 452 yıldır Türk yurdu olduğunun ve Kıbrıs Türk halkının azim ve inançla sürdürdüğü var oluş ve özgürlük mücadelesinin tarihi kanıtlarıdır.

Osmanlı İmparatorluğu’nun 1 Ağustos 1571’de Kıbrıs adasını fethi ile adaya Türklük mührü vurulmuş, Venedik baskısı altındaki Kıbrıs adasına hak, adalet ve huzur gelmiş, Venedik baskısı altındaki Rum kilisesine de otonomi verilmiştir.

Enosis’i gerçekleştirmek için 1 Nisan 1955’te kurulan ve Kıbrıs’ı kan gölüne çeviren Rum terör örgütü EOKA’nın Kıbrıs Türk halkına yaptığı barbarlıkları durdurmak, Türk halkının varlığını ve haklarını korumak amacıyla 1 Ağustos 1958’de kurulan TMT bir mukavemet teşkilatıdır. TMT ile özgürlük ve bağımsızlık yolunda ilk adımı atan Mücahit Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesi, devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de temelini oluşturmuştur.

TMT’nin devamı olan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımız, Kıbrıs Türk halkını yok etmek isteyenlerin karşısında aşılmaz bir güç olarak durmaktadır. Her zamankinden daha güçlü olan Güvenlik Kuvvetlerimiz, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı (KTBK) ile birlikte, Ada’da güven, barış ve huzur içinde yaşamamızı sağlıyor.

Güneyden KKTC topraklarına bakıp, ihtiraslı emellerini dillendiren Enosis'çi, EOKA’cı zihniyete, o hayallerinin, 20 Temmuz 1974'te sonsuza dek gömüldüğünü, bu üç tarihi günün yıl dönümünde bir kez daha hatırlatırız. Kendilerine tavsiyemiz; Rum halkını hayal içinde yaşatmaktan vazgeçip, KKTC’nin varlığını, Kıbrıs’ta iki ayrı halk, iki ayrı devletin var olduğu gerçeğini bir an önce kabul edip, tarihten ders çıkarmalarıdır.

Bu üç tarihi günün yıl dönümünü kutlamaktan dolayı gururlu ve sevinçliyiz. Bu vesileyle, Kıbrıs’ta var oluş mücadelemizin çeşitli safhalarında hayatını feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla anar, Anavatan Türkiye ile birlikte tam bir gönül ve ruh birliği içinde bağlarımızı daha da kuvvetlendirerek, birlik ve beraberlikle daha müreffeh günler dilerim.

Toplumsal Direniş Bayramımız kutlu olsun.”

OĞUZ

Kıbrıs’ın fethinin 452’nci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 65’inci ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 47’nci kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadığını kaydeden Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Türk halkının bu günlere kolay gelmediğini söyledi.

Oğuz yayımladığı 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı mesajında, yüzyıllar önce Ada'ya gelmeye başlayan ve 1571 yılında Kıbrıs’ın fethedilmesiyle toprakları vatan yapan Kıbrıs Türklerinin, Anavatan Türkiye’nin desteği ile gerçekleşen “var oluş mücadelesi” sonunda kendi bağımsız ve egemen devleti olan KKTC’yi kurmayı başardığını belirtti.

Bu başarıda Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) büyük etkisinin olduğunu ifade eden Bakan Oğuz, “Egemenliğimizi, bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü Kıbrıs Türk silahlı kuvvetlerimize, TMT’nin kahramanlarına, Mücahitlerimize, Kıbrıs Türkü’ne ve Anadolu’da ki vefakâr kardeşlerimize borçluyuz” dedi.

Oğuz, Kıbrıs Türk toplumunun yarım asırdan fazla süre toplumsal mücadele verdiğini ve bu sürede çok acılar yaşandığını ifade ederek, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nı kutladı, şehitleri rahmet ve minnetle andı, gazilere de sevgi ve saygılarını gönderdi.

EMEKLİ SUBAYLAR DERNEĞİ

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, Güvenlik Kuvvetleri (GKK) ve Barış Kuvvetleri’nin (KTBK) Kıbrıs Türk halkını yok etmek isteyenlerin karşısında aşılmaz bir engel, sarsılmaz bir güç olarak durduğunu kaydetti.

Dernek Başkanı Kâzım And, Emekli Subaylar Derneği adına yayınladığı 1 Ağustos mesajında, Doğu Akdeniz’de korsan yatağı olan Kıbrıs’ın Osmanlı Devleti tarafından fethiyle Adada ve bölgede üç asrı aşkın süreyle huzur, barış ve adaletin hüküm sürdüğünü, sonsuza kadar sürecek Türk varlığının da Adada kök saldığını belirtti

And mesajında şunlara yer verdi:

“Adanın İngiltere’ye ilhakından sonra Rumlar boş durmayıp büyük hayalleri olan Megalo İdea'larını gerçekleştirme yönünde huzursuzluk ve karışıklık yaratarak Enosis hayallerine ulaşmak üzere de 1955 yılında kurdukları EOKA tedhiş örgütüyle Türkleri yok etmek üzere Yunanlılarla birlikte katliamlara yönelmekten geri durmamıştır.

Kıbrıs Türkü, Adadaki varlığına, hürriyetine, canına, malına ve mukaddesatına yönelen tehditlere karşı koymak, bu topraklarda huzur içinde, hür ve bağımsız olarak yaşamak için tüm yokluk ve zorluklara rağmen varoluş mücadelesinin dayanağı Türk Mukavemet Teşkilatını (TMT) kurmuş, Mutlu Barış Harekâtı'na kadar olan süreçte mukavemet ve mücadele ateşini adanın her yerinde tüm diri tutmuştur. Barış Harekâtı sonrasında huzur ve güven ortamına kavuşulmasıyla birlikte efsanevi TMT’nin düzenli bir orduya dönüştürülerek, mensubu olmaktan gurur duyduğumuz, gözbebeğimiz ve övünç kaynağımız GKK kurulmuştur.

GKK kurulduğu günden bugüne KTBK ile birlikte Kıbrıs Türk halkını yok etmek isteyenlerin karşısında aşılmaz bir engel, sarsılmaz bir güç olarak durmaktadır.

Şanlı mücadele tarihimizi unutmamak ve unutturmamanın önemini ‘Tarihini bilmeyenlerin coğrafyası başkaları tarafından çizilir’ gerçeğinden hareketle eğitimlerimize gerekli önemin verilmesi gerektiğini hatırlatır, bu vesileyle halkımız ve silah arkadaşlarımızın 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nı tekrar kutlar, şehitlerimizi, ebediyete uğurladığımız gazilerimiz ve silah arkadaşlarımızı rahmetle anarken, yaşayan anıtlarımız olan gazilerimize şükranlarımızı sunarız.”

TMT MÜCAHİTLER DERNEĞİ

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Yüz yıllık mücadele ve savunduğumuz haklarımız ve devletimiz feda edilemez. Şerefli, kalıcı barış ve çözüm istiyoruz. Geçmişi bir kere daha yaşamamak için Anavatan’a ve etkin garantisine her zaman ihtiyacımız vardır” ifadelerini kullandı.

Bayar, “Üç mutlu olayı birlikte kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Kıbrıs’ın fethinin 452. yıl dönümü, efsanevi TMT’nin 65. kuruluş yıl dönümü ve güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının 47. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz.” dedi.

Mesajında, şehitleri rahmetle anan Bayar, gazileri ve vatan savunmasında görevli askerleri saygı ve şükranla selamladı.

Kıbrıs’ın 1 Ağustos 1571’de 80 bin şehit verilerek fethedildiğini, Venedik hakimiyetine son verildiğini ve vatan toprağı yapıldığını belirten Bayar, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Efsanevi TMT 1 Ağustos 1958’de Kıbrıs Türk halkının varlığını, canını, malını, namusunu ve şerefini korumak üzere; Rum ve Yunan’ın Enosis hayali ve EOKA’ya karşı kurulmuştur. Savunma amacıyla gizlilik ve gönüllülük esasına göre kurulmuş her sınıf halktan ve en küçük yerleşim biriminde yuvalanmıştı. En zor zamanlarda birlik ve beraberliği sağlamış, topyekun savunmayı gerçekleştirmiş, 20 Temmuz 1974 mutlu Barış Harekatına zemin hazırlamış ve KKTC’nin kuruluşunun yolunu açmıştır. Görevini başarı ile tamamlayıp 1 Ağustos 1976’da GK Komutanlığına devredilerek tarihimizdeki altın yerini almıştır. Mukavemetçi idik, Mücahit olduk ve bugün GKK’lığı olarak düzenli ve modern bir orduya sahip olduk.

Bugün demokratik, sosyal hukuk devletimiz vardır. Yüz yıllık mücadele ve savunduğumuz haklarımız ve devletimiz feda edilemez. Şerefli ve kalıcı barış ve çözüm istiyoruz. Geçmişi bir kere daha yaşamamak için Anavatan’a ve etkin garantisine her zaman ihtiyacımız vardır. Yaşasın Anavatan, yaşasın Yavruvatan!”

MEMUR SEN

Kıbrıs Türk Memur Sendikası Başkanı Akın Manga, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı vesilesiyle mesaj yayımladı.

Menga mesajında 1 Ağustos’un Kıbrıs Türk halkı için üç önemli tarihi günün yıl dönümü olduğunu kaydetti.

Manga mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Tarihinin hiçbir döneminde, Yunan idaresine girmemiş, Kıbrıs’ta, Anadolu çıkışlı Kıbrıs Türk halkını, hiçbir güç yok sayamaz, azınlık olarak göremez, Egemen varlığını ve KKTC Devleti'ni görmezden gelemez. KKTC Devleti’nin egemen varlığı ve uluslararası siyasi eşit statüsü ya kabul edilip iki devletli çözümün yolu açılacaktır. Ya da KKTC Devleti, dost ve kardeş ülkelerce tanınarak, yoluna devam edecektir”

Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2023, 11:37