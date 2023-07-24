1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı tören ve etkinliklerle kutlanacak

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK) 47’nci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) 65’inci ve Kıbrıs’ın fethinin 452’nci yıl dönümü tören ve etkinliklerle kutlanacak.

GKK’dan yapılan açıklamaya göre, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle bugünden itibaren 1 Ağustos tarihine kadar KKTC genelindeki tüm şehitlikler halkın ziyaretine açık olacak.

1 Ağustos Salı günü saat 07.00’de Güv.K.Kh.- Boğazköy’de başlayacak 16 km’lik mukavemet yol koşusu, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği önünde tamamlanacak. Dereceye giren sporculara ödülleri TMT Mücahitler Derneği’nde saat 10.15’te verilecek.

Lefkoşa ve bütün ilçe merkezlerindeki Atatürk anıtlarında saat 09.30’da tören düzenlenecek.

Lefkoşa Şehitler Anıtı’nda saat 10.00’da, Cumhuriyet Parkı Anıtı’nda ise saat 12.00’de çelenk sunma töreni yapılacak.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş yıl dönümü resepsiyonu saat 19.30’da komutanlık karargahı bahçesinde yer alacak.