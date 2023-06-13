’1. Birkan Uzun Genç Liderler Kampı düzenlendi

Lefkoşa Başkent Lions Kulübü Derneği, Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içerisinde ‘’1. Birkan Uzun Genç Liderler Kampı düzenledi.

Dernek açıklamasına göre, Tatlısu Spor Tesislerinde yer alan kamp 9-11 Haziran tarihleri arasında yapıldı.

Çadırlı kampa katılan 14-15 yaşlarındaki gençler için sportif etkinlikleri, kaya tırmanışı, eğitici sohbetler ve kaynaşma aktiviteleri düzenlendi.

Kampın ilk gecesinde, Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Cengiz Uzun, Lefkoşa Başkent Lions Kulübü Başkanı Gülçin Erkmen, Lefkoşa Başkent Lions Kulübü Geçen Dönem Başkanı Berna Y.Özdoğa ve Eğitimci- Kamp Uzmanı Hüseyin Haşmetoğlu birer konuşma yaptılar.

Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Cengiz Uzun, konuşmasında oğlunun kamp yaptığı yerde olmaktan dolayı karmaşık duygular içinde olduğunu kaydetti ve bundan böyle amacının gençleri daha iyi noktalarda görebilmek için yapabileceklerinin maksimumunu yapmak olduğunu belirtti.

Lefkoşa Başkent Lions Kulübü Başkanı Gülçin Erkmen de geçlerin kampta kendilerini keşfedeceklerini, dolayısıyla kampta geçirecekleri 3 günün çok değerli olduğunu söyledi.

Lefkoşa Başkent Lions Kulübü Geçen Dönem Başkanı Berna Y.Özdoğa gelecek dönemlerde de projeye sahip çıkılması çağrısı yaptı.

Kampa katılamayıp mesaj gönderen Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun da mesajı okundu.

Çavuşoğlu mesajında kampın gençlerin liderlik becerilerini keşfetmesi, güçlendirmesi ve ileri seviyeye taşıması için büyük bir fırsat sunacağını ifade etti.

Liderliğin geleceğin şekillenmesinde kritik bir rol oynayan ve ülkenin gelişimi için önemli bir faktör olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, gençlere seslenerek, “Sizlerin de bu kamp aracılığıyla liderlik potansiyelinizi keşfetmeniz ve güçlendirmeniz, gelecekteki başarılarınız için önemli bir adım olacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı olarak, gençlerimizin liderlik potansiyellerini desteklemek ve onlara en iyi imkanları sunmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Sizlerin, gelecekte ülkemizin yönetim kadrolarında etkili roller üstlenmeniz, ülkemizin ilerlemesi ve dönüşümü için büyük bir önem taşımaktadır. Bu nedenle, liderlik becerilerinizi geliştirmeniz için bu kamp sizler için önemli bir fırsat olacaktır” dedi.

Gençlerin kamp süresince, farklı liderlik becerilerini öğrenecek, takım çalışması ve iletişim gibi önemli yetkinliklerini geliştireceğini belirten Çavuşoğlu mesajında şu ifadelere de yer verdi:

“Ayrıca, sektörün önde gelen liderlerinden ilham alacak, deneyimlerini paylaşacak ve kendinizi daha da geliştireceksiniz. Bu kampta elde edeceğiniz bilgi ve deneyimler, hem kişisel hem de profesyonel gelişiminiz için temel oluşturacaktır. Kamp boyunca birbirinize destek olun, birlikte çalışın ve farklı bakış açılarından öğrenmeye açık olun. Sizlerin enerjisi, yenilikçi fikirleri ve tutkusu, geleceğimizin şekillenmesinde büyük bir güç olacaktır. Gelecekteki liderlik yolculuğunuzda hepinize başarılar diliyorum”

Kampa katılan gençlere katılım belgesi de verildi.