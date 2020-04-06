1 haftada 24 araç sürücüsü rapor edildi

Ülkede son 1 haftada polis tarafından trafikte 339 araç sürücüsü kontrol edilirken, bu sürücülerin 24’ü ile ilgili ileri işleme gidildi.

KKTC’de aynı süre içerisinde ise 13 trafik kazası meydana geldi ve 3 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 30 Mart – 05 Nisan tarihleri arasında polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde toplam 339 araç sürücüsü kontrol edildi.

Kontrol edilen araç sürücülerinin 24’ü ile ilgili ileri işleme gidilirken, aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin; 1’i tehlikeli sürüş yapmak, 1’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 1’i muayenesiz araç kullanmak, 5’i dikkatsiz sürüş yapmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 5’i alkollü araç kullanmak, 5’i sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak ve 3’ü diğer trafik suçlarından rapor edildi.

Polis, 30 Mart – 05 Nisan tarihlerini kapsayan süre içerisinde KKTC’de toplam 13 adet trafik kazası meydana geldiğini de kaydetti. Bu kazalarda 3 kişi yaralanırken, 5 trafik kazası süratli araç kullanmak, 2 kavşakta durmamak ve 6 dikkatsiz sürüş yapmak sebebiyle meydana geldi. Kazalarda toplam hasar miktarı 59 bin 500 TL olurken, Lefkoşa’da ve Gazimağusa’da 5’er, Girne Güzelyurt ve İskele’de de 1’er trafik kazası oldu.