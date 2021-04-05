1 haftada 49 kaza

Ülke genelinde son bir haftada meydana gelen 49 kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Polisin açıkladığı 29 Mart-4 Nisan raporuna göre, kazaların 17’si süratli araç kullanmaktan, 12’si dikkatsiz sürüşten, 9’u kavşakta durmamaktan ve 4’ü yakın takipten meydana geldi. Kazalarda toplam 684 bin TL’lik hasar oldu.

Kazaların 22’si Lefkoşa, 11’i Gazimağusa, 9’u Girne, 5’i Güzelyurt, 2’si de İskele’de meydana geldi.TRAFİK DENETİMLERİ

Trafikte yapılan 5 bin 21 araç sürücüsünden 553 tanesi hakkında ileri işleme gidildi.

Denetimlerde sürücülerin 64’ü seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 46’sı trafik levha ve işaretlerine uymamaktan, 36’sı seyrüsefer ruhsatsız, 23’ü süratli, 17’si sigortasız veya kapsamı dışında, 11’i ehliyetsiz, 10’u "a" yol kullanma izinsiz, 9’u alkollü, 8’i muayenesiz araç kullanmaktan rapor edildi. Sürücülerin 7’si tehlikeli sürüşten, 6’sı dikkatsiz sürüşten, 3’ü trafik ışıklarına uymamaktan, 3’ü koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmaktan, 93’ü da diğer trafik suçlarından ceza aldı.