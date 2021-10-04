1 haftada 68 adet trafik kazası

Polis, geçen hafta biri ölümlü toplam 68 adet trafik kazası meydana geldiğini açıkladı.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, 27 Eylül -3 Ekim tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam 68 adet trafik kazası meydana geldiği kaydedildi.

Açıklamada, kazalardan bir ölümle, 18 yaralanmayla ve 49 hasarla sonuçlandığı belirtildi.

Kazalarda 23 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebeplerinin 20’si süratli, 11’i dikkatsiz sürüş yapmak, 16’sı kavşakta durmamak, 14’ü yakın takip ve 7’si de diğer etkenlerden yer aldığı belirtildi.

Kazalarda toplam hasar miktarı 886,100 TL olarak belirlendi.

Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

“Lefkoşa: 25; Gazimağusa: 14; Girne: 18; Güzelyurt: 5; İskele: 6.”



Belirtilen dönemde polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 7 bin 300 araç sürücüsü kontrol edildiği ve suç işlediği tespit edilen 924 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildiği kaydedildi.

Polis, 160 kişiyi sürat, 5 kişiyi tehlikeli sürüş, 25 kişiyi dikkatsiz sürüş, 107 kişiyi Seyrüsefer Ruhsatsız, 39 kişiyi sürüş ehliyetsiz, 20 kişiyi alkollü araç kullanmak, 130 kişiyi seyir halinde iken cep telefonu ile konuşmak, 98 kişiyi emniyet kemersiz araç kullanmak, 108 kişiyi trafik levha ve işaretlerine uymamak, 26 kişiyi muayenesiz, 44 kişiyi sigortasız veya kapsamı dışında, 22 kişiyi "a" yol kullanma, 2 kişiyi "b" özel işletme izinsiz araç kullanmak, 5 kişiyi koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak, 5 kişiyi takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak ve 128 kişiyi de diğer trafik suçlarından rapor etti.