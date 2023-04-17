1 haftada 72 kaza, 1 ölü, 22 yaralı

KKTC’de son bir haftada 72 trafik kazası meydana geldi, 1 kişi öldü, 22 kişi yaralandı, 2 milyon 758 bin TL de maddi zarar meydana geldi.

Basın Bültenine göre, 10-16 Nisan tarihleri arasında meydana gelen trafik kazalarının sebepleri; süratli araç kullanmak (24) , dikkatsiz sürüş yapmak (14), kavşakta durmamak (13), yakın takip (10) ve diğer etkenler (11) olarak yer aldı. Lefkoşa’da 27, Gazimağusa’da 10, Girne’de 18, Güzelyurt’ta 11, İskele’de 6 trafik kazası oldu.

Aynı tarihlerde ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik kotrolleriyle toplam 10 bin 929 araç sürücüsü kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 730 araç sürücüsü rapor edildi.

Trafik suçlarının dağılımı ise şöyle:

"Sürat (181), trafik levha ve işaretlerine uymamak (128), seyir halindeyken cep telefonu kullanmak (126), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (99), emniyet kemersiz araç kullanmak (30), muayenesiz araç kullanmak (30), dikkatsiz sürüş (22), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak (19), alkollü içki tesiri altında araç kullanmak (11), tehlikeli sürüş (5), sürüş ehliyetsiz araç kullanmak (4), ‘A’ yol kullanma izinsiz araç kullanmak (2), tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak (1), koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak (1) ve 71 diğer trafik suçları.”