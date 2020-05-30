1 Haziran'dan itibaren dönüşler başlıyor

Bakanlar Kurulu'nun dün 6 saat süren toplantısı ardından kararlar Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay tarafından açıklandı. Covid-19 salgınına yönelik alınan tedbirlerin bir kısmı daha kaldırıldı.

1 Haziran'dan itibaren yurt dışında bulunan KKTC yurttaşlarından olağan ikameti Kıbrıs'ta olanlar ülkeye gelerek, karantinaya alınacaklar. Bu kişilerin karantina masrafları devlet tarafından karşılanacak. İngiltere ve Türkiye'den adanın kuzeyine tarifesiz seferler düzenlenecek, böylece, 1 Haziran'dan itibaren olağan ikametgahı Kıbrıs'ta bulunan KKTC yurttaşlarına geri dönüş imkanı verilecek.



8 Haziran'dan tarihinden itibaren ise "KKTC yurttaşı olmasalar" dahi ülkede çalışma, öğrenci, ikamet ya da oturma izni bulunanlar "14 gün karantina" şartıyla adaya gelebilecek. Ancak bu kişiler karantina bedelini de kendileri ödeyecek. Karantina ücretlerinin Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak çalışmanın ardından duyurulacağı belirtildi.