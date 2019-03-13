1 işletmenin faaliyeti geçici olarak durduruldu

Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi, Lefkoşalıların sağlığı için iş yerlerine yönelik denetimlerine devam ediyor. Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin belediye sınırları içerisindeki işletmelere yönelik denetimleri kapsamında 25 Şubat ile 8 Mart tarihleri arasında 150 iş yeri denetlendi.

Denetimler sonucunda 3 iş yerine eksiklerinden dolayı ihbar verildi, Tat More Restoran ve Ercan Restoran isimli işletmelere sağlık karnesi olmayan personel çalıştırılması nedeniyle Belediyeler Yasası kapsamında para cezası kesildi.

Mustafa Bulduk Berber salonu isimli işletmenin faaliyeti ise iş yeri izni olmaması, gayrısıhhi ortamda çalışılması ve sağlık karnesiz personel çalıştırılması nedenleriyle geçici olarak durduruldu.

Niteliklerine göre Denetlenen iş yerleri şöyledir:

32 Restoran, 3 Kafe, 12 Bar, 2 Catering, 2 Pastane, 2 Fırın, 1 Gıda Üretim Yeri, 4 Büfe, 14 Kuaför ve Berber Salonu, 4 Eğitim Merkezi, 3 Benzin İstasyonu, 1 Park Büfesi, 30 Market, 9 Off Licence, 6 Gıda Deposu, 4 Dernek ve Kulüp Lokali, 1 Kuru Temizleme Yeri, 1 Kahvehane, 7 Pansiyon, 3 İnternet Kafe, 5 Oto Galeri, 3 Oto Yıkama Yeri, 1 Hamam, 4 Düğün Salonu