1 Kasım’da; Kıbrıs’ta Özel Yayıncılık First Fm ile 24. Yaşında

Birinci Medya Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Birinci First FM2in kuruluşunun ve ülkedeki özel yayıncılığın başlangıcının 24.yılında bir yazı kaleme aldı.

Birinci şunları belirtti:

"Medyamızın büyük sınavların içinden geçtiği bugünlerde , Kıbrıs’ta özel yayıncılık First FM - Birinci Grubu ile birlikte 24. Yaşına merhaba diyor. Bu hassas dönemde, Kıbrıs Türk Basını haksız rekabet karşısında malesef ayakta durmakta zorlanmakta ve medyamız belirli sermaye guruplarınca yönetilmektedir. Bu durumun en büyük suçlusu güçsüz bir medya isteyen ve ortaya hiç bir yayıncılık vizyonu koyamayan Siyasi Erklerdir. Bir Devlet olma misyonu ile günümüzde 3. Güç olan medya güçlendirilmeli ve çok daha demokratik ve kendi ayakları üzerinde durabilen bir yapı oluşturulmalıdır. Sözlerimi tamamlarken Özel Yayıncılık için hem bir Kıbrıslı Türk genci olarak hem de Yönetim Kurulu Başkanı olduğum Birinci Medya Grubu olarak var gücümüzle çalışacağımıza , medya bağımsızlığı , objektifliği ve Kıbrıs Türkü’nün demokrasisinin sigortası olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın"