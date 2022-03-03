1 kişi daha hayatını kaybetti...İşte KKTC'de günlük Kovid 19 rakamları

1 kişi daha hayatını kaybetti...İşte KKTC'de günlük Kovid 19 rakamları
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Sağlık Bakanlığı, 1 kişinin hayatını kaybettiği son 24 saatte günlük vaka sayılarını açıkladı.

Bakanlık açıklaması şöyle:

"Son 24 saatte yapılan test sayısı 9524 olup, 345 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi vefat etmiş, 651kişi taburcu edilmiştir. 

121 kişi Lefkoşa, 99 kişi Girne, 79 kişi Gazimağusa, 24 kişi Güzelyurt, 14 kişi İskele, 8 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

3 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9524 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 345 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 345        

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 651    

Bugün Kaybedilen Hasta: 1 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.918.971
      
Toplam Vaka Sayısı: 69.490        

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 65.025         

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3856         
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 42  

Karantinadaki Vaka Sayısı : 3809 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 197      

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5      

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :   1317       

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 176
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 390 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2608        

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 133079 "

Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2022, 19:31
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