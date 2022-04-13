1 kişi daha hayatını kaybetti...İşte KKTC'de günlük Kovid 19 rakamları

1 kişi daha hayatını kaybetti...İşte KKTC'de günlük Kovid 19 rakamları
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 10.258 olup, 334 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiştir. 

159 kişi Lefkoşa, 64 kişi Girne, 87 kişi Gazimağusa, 9 kişi Güzelyurt, 11 kişi İskele, 4 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

13 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.258  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 334   
    
Bugün Kaybedilen Hasta: 1 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.584.035  
      
Toplam Vaka Sayısı: 91.385             

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 87.438                

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3718   
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 39     

Karantinadaki Vaka Sayısı : 3673 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 231         

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6          

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 523

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