1 kişi hayatını kaybetti... İşte bugünkü Kovid 19 rakamları

1 kişi hayatını kaybetti... İşte bugünkü Kovid 19 rakamları
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saate yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.
Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.559 olup, 315 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi vefat etmiş, 452 kişi taburcu edilmiştir. 

151 kişi Lefkoşa, 86 kişi Girne, 47 kişi Gazimağusa, 19 kişi Güzelyurt, 5 kişi İskele, 7 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

6 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.559 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 315 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 315      

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 452     

Bugün Kaybedilen Hasta: 1 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.970.503 
      
Toplam Vaka Sayısı: 70.176       

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 66.374     

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3502 
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 42 

Karantinadaki Vaka Sayısı : 3455 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 199     

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5      

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :     

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 135 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 167 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2237        

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 133982 

Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2022, 21:42
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