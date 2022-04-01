1 kişi hayatını kaybetti... İşte bugünkü Kovid 19 rakamları

1 kişi hayatını kaybetti... İşte bugünkü Kovid 19 rakamları
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Sağlık Bakanlığı, 2 kişinin hayatını kaybettiği son 24 saate yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.

Son 24 saatte yapılan test sayısı 15.031 olup, 1 kişi vefat etmiş, 792 pozitif vakaya rastlanmıştır. 

311 kişi Lefkoşa, 150  kişi Girne, 218 kişi Gazimağusa, 37 kişi Güzelyurt, 49 kişi İskele, 27 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

1 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.031 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 792      
Bugün Kaybedilen Hasta: 1 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.397.752    
      
Toplam Vaka Sayısı: 86.253            

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 78.484           

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 7550   
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 55    

Karantinadaki Vaka Sayısı : 7487 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 221      

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8        

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 442    

Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2022, 19:42
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