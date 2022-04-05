1 kişi hayatını kaybetti... İşte bugünkü Kovid 19 rakamları

Sağlık Bakanlığı, son 24 saate yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.
Bakanlık açıklaması şöyle:
Son 24 saatte yapılan test sayısı 12.841 olup, 1 kişi vefat etmiş, 560 pozitif vakaya rastlanmıştır.
284 kişi Lefkoşa, 112 kişi Girne, 94 kişi Gazimağusa, 38 kişi Güzelyurt, 22 kişi İskele, 10 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
5 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 12.841
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 560
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.477.742
Toplam Vaka Sayısı: 88.433
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 81.504
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6705
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 46
Karantinadaki Vaka Sayısı : 6651
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 226
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 611Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2022, 19:22