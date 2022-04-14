1 kişi hayatını kaybetti... İşte bugünkü Kovid 19 rakamları

1 kişi hayatını kaybetti... İşte bugünkü Kovid 19 rakamları
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Sağlık Bakanlığı bugün yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.
Bakanlık açıklaması şöyle:

Son 24 saatte yapılan test sayısı 9230 olup, 211 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiştir. 

105 kişi Lefkoşa, 45 kişi Girne, 48 kişi Gazimağusa, 5 kişi Güzelyurt, 5  kişi İskele, 3 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

14 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9230   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 211   
    
Bugün Kaybedilen Hasta: 1 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.593.265 
      
Toplam Vaka Sayısı: 91.596             

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 88.084                 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3282    
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 33    

Karantinadaki Vaka Sayısı : 3245 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 232          

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4          

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 477

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