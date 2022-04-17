1 kişi hayatını kaybetti... İşte bugünkü Kovid 19 rakamları

1 kişi hayatını kaybetti... İşte bugünkü Kovid 19 rakamları
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Sağlık Bakanlığı bugün yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.
Bakanlık açıklaması şöyle:

Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.042 olup, 1 kişi vefat etmiş, 136 pozitif vakaya rastlanmıştır" 

68 kişi Lefkoşa, 28 kişi Girne, 27 kişi Gazimağusa, 8 kişi Güzelyurt, 4 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

17 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.042   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 136 
    
Bugün Kaybedilen Hasta: 1 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.641.182   
      
Toplam Vaka Sayısı: 92.107            

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 89.390                    

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2486     
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 31     

Karantinadaki Vaka Sayısı : 2453   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 233         

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2          

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 

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