1 kişi hayatını kaybetti... İşte bugünkü Kovid 19 rakamları

1 kişi hayatını kaybetti... İşte bugünkü Kovid 19 rakamları
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 14.218 olup, 1 kişi vefat etmiş, 49 pozitif vakaya rastlanmıştır" 

31 kişi Lefkoşa, 4 kişi Girne, 10 kişi Gazimağusa, 4 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir. 

4 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.218   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 49      
    
Bugün Kaybedilen Hasta:  1 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.796.137     
      
Toplam Vaka Sayısı: 93.849                

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 92.792                        

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 823       
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 6      

Karantinadaki Vaka Sayısı : 816       

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 236         

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1       

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 

Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2022, 18:52
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