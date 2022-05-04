1 kişi hayatını kaybetti... İşte bugünkü Kovid 19 rakamları

Son 24 saatte yapılan test sayısı 14.218 olup, 1 kişi vefat etmiş, 49 pozitif vakaya rastlanmıştır"
31 kişi Lefkoşa, 4 kişi Girne, 10 kişi Gazimağusa, 4 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.
4 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.218
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 49
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.796.137
Toplam Vaka Sayısı: 93.849
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 92.792
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 823
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 6
Karantinadaki Vaka Sayısı : 816
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 236
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2022, 18:52