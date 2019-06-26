1 kişi hayatını kaybetti...Ötüken'de trafik kazası

Ötüken köyü girişinde trafik kazası oldu. Kazada, Nefi Yazıcı (E-47) isimli kişi hayatını kaybetti.
Polisten verilen bilgiye göre, saat 16.30 sıralarında meydana gelen kaza, Orun Cumayev (E-38) yönetimindeki LA 906 plakalı kamyon, batı istikametinden doğu istikametine doğru seyrettiği sırada sürücünün dikkatsizliğiyle yolun sağına geçti ve karşı istikametten gelmekte olan Nefi Yazıcı (E-47) yönetimindeki GU 905 plakalı salon araçla çarpıştı.
Kaza sonucu GU 905 plakalı araç sürücüsü Nefi Yazıcı olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kamyon sürücüsü Orun Cumayev Polis tarafından tutuklandı.
Tam bizim evin önünde oldu