1 kişi hayatını kaybetti...Ötüken'de trafik kazası

Ötüken köyü girişinde trafik kazası oldu. Kazada, Nefi Yazıcı (E-47) isimli kişi hayatını kaybetti.

Polisten verilen bilgiye göre, saat 16.30 sıralarında meydana gelen kaza, Orun Cumayev (E-38) yönetimindeki LA 906 plakalı kamyon, batı istikametinden doğu istikametine doğru seyrettiği sırada sürücünün dikkatsizliğiyle yolun sağına geçti ve karşı istikametten gelmekte olan Nefi Yazıcı (E-47) yönetimindeki GU 905 plakalı salon araçla çarpıştı.

Kaza sonucu GU 905 plakalı araç sürücüsü Nefi Yazıcı olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kamyon sürücüsü Orun Cumayev Polis tarafından tutuklandı.