1 kişinin hayatını kaybettiği son 24 saatte KKTC'de ki günlük Kovid 19 rakamları

1 kişinin hayatını kaybettiği son 24 saatte KKTC'de ki günlük Kovid 19 rakamları
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Sağlık Bakanlığı, 1 kişinin hayatını kaybettiği son 24 saatte günlük vaka sayılarını açıkladı.

Bakanlık açıklaması şöyle:

"Son 24 saatte yapılan test sayısı 13.876 olup, 522 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi vefat etmiş, 212 kişi taburcu edilmiştir. 

229 kişi Lefkoşa, 139 kişi Girne, 106 kişi Gazimağusa, 29 kişi Güzelyurt, 10 kişi İskele, 9 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

24 Şubat  2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.876  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 522 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 522           

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 212      

Bugün Kaybedilen Hasta: 1 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.794.061
      
Toplam Vaka Sayısı: 66.672        

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 62.410            

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4074      
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 44      

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4024   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 190     

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6    

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1233     

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 438 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 433  

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3231       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 130539"   

Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2022, 19:29
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