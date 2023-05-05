1. Mesleki Eğitim ve Yerli Ürünler Fuarı açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi tarafından organize edilen 1. Mesleki Eğitim ve Yerli Ürünler Fuarı (MEYÜF), dün düzenlenen törenle açıldı.

4 - 6 Mayıs tarihleri arasında Lefkoşa Fuar Alanı'nda yer alacak fuarın açılış törenine Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın’ın yanı sıra bazı sivil toplum örgütü ve eğitim camiası temsilcileri katıldı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşu ile başlayan törende; açılış konuşmaları yapıldı, fuarın yapılmasına katkı koyanlara plaketler verildi ve Kıbrıslı Türk ünlü moda tasarımcısı Abdullah Öztoprak’ın imzasını taşıyan bir de defile düzenlendi.

-Hocanın: “Bir hayalin gerçeğe dönüşmesi…”

Törende ilk olarak söz alan Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın, 1. Mesleki Eğitim ve Yerli Ürünler Fuarı ile ilgili “bir hayalin gerçeğe dönüşmesi” değerlendirmesinde bulundu.

Fuarın hazırlık sürecinde üniversiteler, kooperatifler ve birlikleri ziyaret ettiklerini anlatan Hocanın, “Nereye gidersek gidelim büyük bir destekle karşılandık” diyerek, katkı koyan herkese teşekkür etti.

Fuarın mesleki eğitime paydaş olan birçok kurum oda ve birliği bir araya getirdiğini aktaran ve katılımcı bir fuar düzenlemenin gururunu yaşadığını ifade eden Hocanın, fuarın en büyük hedefinin nitelikli iş gücünü ön plana çıkarmak ve iş hayatı ile istihdam arasında iletişimi kurmak olduğunu da sözlerine ekledi.

-Amcaoğlu: “Bu açılış bundan sonrası için çok önemli bir mihenk taşı”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Mesleki Eğitim ve Yerli Ürünler Fuarı yapma niyeti kendisine aktarıldığında bu kadar büyük boyutlu ve geniş çaplı bir çalışmanın yapılacağına inanmadığını belirterek, katkı koyan tüm paydaşları tebrik etti.

“Burada fuarların yapılabileceğini, burada emeğin değer bulabileceğini bir kez daha bizlere göstermiş oldular” diyerek, emek koyan herkese teşekkür eden Amcaoğlu, bu açılışın bundan sonrası için çok önemli bir mihenk taşı olduğunu vurguladı.

-Taçoy: “İnanmak başarmanın yarısıdır”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ise konuşmasında, meslek eğitimi alan 16 yaş üzeri gençlere bir desteğin yapılabileceğini duyurdu.

“İnanmanın başarmanın yarısı olduğunu söyleyen Taçoy, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak bizler bazı şeylere inandık, Anavatanımıza güvendik ve o başarının yarı yolunu kat ettik” dedi.

Taçoy, “Bize düşen görev, uhdemizde bulunan İstihdamı Destekleme Merkezi’nden mesleki eğitim alan çocuklarımızın, çıraklık dönemini geçirecekleri bütçeyi ayırmaktır. Bu projenin sonucunda, meslek eğitimi almış ve almakta olan 16 yaşını tamamlamış gençlerimize mesleklerinde pratiği daha kolay yapabilmeleri için bir desteğin Çalışma Bakanlığı İstihdamı Destekleme Merkezi tarafından yapılabileceğini beyan etmek isterim” diyerek, bunun müjdesini yakında duyurmayı diledi.

-Çavuşoğlu: “Başlamak çok önemliydi”

Son olarak söz alan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, sözlerine 1. Mesleki Eğitim ve Yerli Ürünler Fuarı’nın gurur verici olduğunu belirterek başladı.

Mesleki eğitimi geliştirme ve iyileştirme ihtiyacından bahseden Çavuşoğlu, bu konuda mesleki eğitime paydaş olan birçok kurum oda ve birlikle birlikte çalıştıklarını belirtti.

Pandemi dönemi yaşandığını anımsatan Çavuşoğlu, “Maske dikecek elemanımız yokken maske diktik, kolonya yaptık. Aya çıkmış gibi tebrik aldık. Neden? Çünkü o kadar uzaklaşmıştık ki bir şey yapabilme özgüveninden…” dedi.

Çavuşoğlu, “Öğrencilerimizin gerçek işler üzerinde uğraşmayı ve görücüye çıkması bizim için olmazsa olmazdır. Bunun için hayal kurmanız, hayallerinizi hedef yapmanız gerekiyor. Burada bugün yaptığımız iş hayallerimizi hedef yapmış olmamızdır. Başlamak çok önemliydi. Bu birincisi, bundan sonra göreve gelenlerin bu fuarın devamını yapmaları gerekecek” diye konuştu.

Üreterek var olunacağını vurgulayan Çavuşoğlu, sanayinin kendine yeter ve belli bir oranda da ihraç yapabilecek duruma gelmesinin önemine işaret ederek, bir gün ihracatı ile ithalatı dengelenmiş bir ülke olmayı diledi.

“Bizim Milli Eğitim Bakanlığı olarak görevimiz hem insanımıza meslek edindirmek hem özgüvenini yükseltmek hem hayal kurmasını sağlamak hem de hedeflerine ulaşmasını sağlamaktır. Burada ürettiklerinizden ziyade bu özgüveni tekrar ayağa kaldırmak ve hedefler ortaya koymak sanırım bu fuarın en büyük başarısıdır” ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, fuara katkı koyanlara teşekkür etti ve fuarın hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından, fuarın düzenlenmesine katkı koyan altın, gümüş ve bronz olmak üzere 3 kategorideki sponsorlara plaketleri takdim edildi. Toplu fotoğraf çekimi ve kurdele kesiminin ardından ise fuar katılımcıların ziyaretine açıldı.