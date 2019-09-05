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1 saat sürdü

1 saat sürdü

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için atadığı Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute arasındaki görüşme sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı’nda saat 09:25’te başlayan ve 1 saat süren görüşmede Akıncı’ya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ve bazı müzakere heyeti üyeleri eşlik etti.
Bugünkü görüşme; Lute’un müzakerelerin zeminini oluşturacak referans şartlarının hazırlanmasına yönelik çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirilen beşinci görüşme oldu.

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