1 saat sürdü

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için atadığı Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute arasındaki görüşme sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 09:25’te başlayan ve 1 saat süren görüşmede Akıncı’ya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ve bazı müzakere heyeti üyeleri eşlik etti.

Bugünkü görüşme; Lute’un müzakerelerin zeminini oluşturacak referans şartlarının hazırlanmasına yönelik çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirilen beşinci görüşme oldu.