1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle Gazimağusa ve Girne’de törenler düzenlenecek. Gazimağusa’daki tören Zafer Anıtı’nda, Girne’deki tören Girne Atatürk anıtında olacak.

Gazimağusa ve Girne kaymakamlıklarından verilen bilgiye göre her iki tören de saat 09.00’da protokol sırasına göre çelenklerin anıtlara sunulmasıyla başlayacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından günle ilgili şiir okunacak, konuşma yapılacak.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Türkiye’de, 1 Temmuz 1926 tarihinde çıkarılan Kabotaj Kanunu ile Türk denizlerindeki her türlü deniz faaliyeti ve ticareti hakkının Türk bayraklı gemilere verilmesi nedeniyle kutlanıyor