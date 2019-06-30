1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, törenlerle kutlanacak

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, yarın Gazimağusa ve Girne’de düzenlenecek törenlerle kutlanacak.

Gazimağusa’da Zafer Anıtı önünde yarın saat 09.00’da gerçekleştirilecek tören, protokol sırasına göre çelenkler anıta konması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başlayacak. Törende, günün anlam ve önemine dair konuşma yapılacak.

Girne’de Atatürk Anıtı önündeki 09.00’da başlayacak törende, anıta çelenkler sunulacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek. Tören, konuşmalar ve şiirlerin okunmasıyla sona erecek.