1. Ulusal Doğu Akdeniz Beslenme ve Diyetetik Kongresi 7-9 Aralık’ta…

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü tarafından düzenlenen 1. Ulusal Doğu Akdeniz Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 7-9 Aralık tarihleri arasında Gazimağusa'da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yapılacak.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyeleri ve Kongre Başkanları Prof. Dr. Emine Yıldız ile Doç. Dr. Ceren Gezer kongreye ilişkin şu ifadelere yer verdi:

“Başta obezite, diyabet, kardiyovasküler hastalıklar ve kanser gibi bulaşıcı olmayan kronik hastalıklardan korunma ve bu hastalıkların tedavisinde besin bileşenlerinin etkisi, ayrıca hastalıkların oluşumunu önlemedeki görevleri ile ilgili bilimsel çalışmaların sayısı gün geçtikçe hızla artmaktadır. Bu bağlamda yeni bilimsel kavram ve yaklaşımlar ortaya çıkmaktadır.

Beslenme ve Diyetetik alanıyla ilgili güncel konuların, alanında uzman konuşmacıların katılımıyla irdeleneceği 1. Ulusal Doğu Akdeniz Beslenme ve Diyetetik Kongresi, ülkemizde Beslenme ve Diyetetik alanında ilk kez bu kadar geniş kapsamlı ve katılımla gerçekleştirilecektir. Tüm meslektaşlarımızı ve öğrencilerimizi kongremize davet ediyoruz.”

Kongrede ayrıca sözel bildiri sunumları da gerçekleştirilecek. Bildiri gönderim son tarihi 10 Kasım, kongre kayıt son tarihi ise 17 Kasım olarak açıklandı.

Detaylı bilgilere https://dbdk.emu.edu.tr/tr web adresinden ulaşılabiliyor.