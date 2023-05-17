1. Uluslararası “Pozitif Okullar ve İyi Oluş Kongresi” başladı

Milli Eğitim Bakanlığı ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi iş birliğinde, Tangül ve Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı sponsorluğunda gerçekleştirilen 1. Uluslararası Pozitif Okullar ve İyi Oluş Kongresi dün başladı. Kongre bugün tamamlanacak.

Acapulco Otel’de yer alan kongrenin açılışına, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Cengiz Uzun, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri ile üst düzey yetkililer, akademisyenler ve öğretmenler katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kongrenin, 16 - 17 Mayıs tarihlerinde, “Çeşitli ülkelerden ve tüm bilim dallarından iyi oluş temalı çalışmaları bir araya getirerek, nitelikli bilimsel bir platform oluşturmak, pozitif düşünme ve iyi oluş alanında çalışan ya da çalışma potansiyeli olan bilim insanları ile alan uygulayıcılarını bir araya getirmeyi” amaçladığı belirtildi.

10 farklı ülkeden bilim kurulu üyesinin de yer aldığı kongrede, 30 farklı ülkeden 170 farklı akademik bildirinin sunumu gerçekleştirilirken, program kapsamında, “Eğitimde İyi Oluş: Mevcut Durum ve Çözüm Önerileri” Paneli, 2. Pozitif Okullar ve İyi Oluş Çalıştayı, eğitimler, atölye çalışmaları düzenleniyor.

Kongre, bugün bildirilerin sunumu ve atölye çalışmalarıyla devam edecek.

-“Zirvede Birkan Uzun” Resim Yarışması düzenlendi

Kongre kapsamında düzenlenen Zirvede Birkan Uzun Resim Yarışması’nda dereceye girenlere öğrencilere de ödülleri törenle Birkan Uzun’un annesi Hatice Uzun ve babası Cengiz Topel Uzun tarafından takdim edildi.

Yarışmada yer alan eserlerin sergilendiği Zirvede Birkan Uzun Resim Yarışması Sergisi, bugün saat 17.00’ye kadar Acapulco Otel’de ziyaret edilebilecek.

Yarışma kapsamında dereceye giren öğrenciler ise şöyle:

İlkokul 1, 2 ve 3. sınıflar kategorisinde:

1. Şht. Mehmet Eray İlkokulu’ndan Bade Ergül,

2. Doğancı İlkokulu’ndan Sema Çamlıca,

3. Şht. Mehmet Eray İlkokulu’ndan Ilgın Keskin

Dr. Suat Günsel İlkokulu’ndan Masal Pırıl Çatal ve Doğa Koleji’nden Mina Hatice Erdoğmuş mansiyon ödülüne layık görüldü.

İlkokul 4 ve 5. sınıflar kategorisinde:

1. Doğu Akdeniz Doğa Koleji’nden Fatma Okur,

2. Dr. Suat Günsel İlkokulu’ndan Defne Bayraktar,

3. Doğa Koleji’nden Samira Sulpieva

Yakın Doğu Yeniboğaziçi İlkokulu’ndan Salih Roland Dalınç ve Cem Doruk Özkan mansiyon ödülü kazandı.

Ortaokul kategorisinde:

1. 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’nden Lalebel Özbilenler,

2. Lefke Gazi Lisesi’nden, Reşat Zayımlar,

3. Bekirpaşa Lisesi’nden, Hasan Demir Yaman

Girne Amerikan Koleji’nden, Emir Ali Koday ve Oğuz Veli Ortaokulu’ndan Huzira Khalid mansiyon ödülü aldı.

Lise kategorisinde:

1. Yakın Doğu Koleji’nden Dila Alpal,

2. Meral Vedat Ertüngü Lisesi’nden Selcan Severcan,

3. Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi’nden Şefik Yiğit

Girne Amerikan Koleji’nden Antonin Chmelicek ve Yakın Doğu Koleji’nden Güneş Ergün mansiyon ödülüne layık görüldü.

Güzel Sanatlar kategorisinde ise Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nden Tuğse Bardak birinci oldu.