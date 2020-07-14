1 yılda 793 başvuru

Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Günü olan 26 Haziran 2019 tarihinde Başbakan Ersin Tatar tarafından hizmete açılan Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu bünyesindeki ALO 1191 Bağımlılık Danışma ve Destek Hattı bir yılını doldurdu.

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, 26 Haziran 2019 tarihinden itibaren, 29 Haziran 2020 tarihine dek ALO 1191 Bağımlılık Danışma ve Destek Hattı’na toplam 793 çağrı geldi.

Bu çağrıların 732’si kayıtlı çağrı olup, 61’i ise gizli çağrı (çaldırıp kapatan) şeklinde gerçekleşti.

İLK SIRADA DANIŞMANLIK DESTEĞİ TALEBİ VAR

Görüşme ve ihtiyaç saptama danışmanlığı ve desteği talebi, % 47 ile, gelen çağrılarda ilk sırayı alırken, diğer başvuruların oranı şu şekilde gerçekleşti:

“Bağımlılıklar hakkında bilgi %20; Maddeler hakkında bilgi %13; Tedavi desteği isteği %5; Aşerme, şüphe ve yaklaşımla ilgili bilgi desteği %2; Bağımlılık tedavi, rehabilitasyon ve başvurabilecekleri diğer ilgili kurumlarla ilgili telefon numarası talebi %3; Acil durum, Önleme, Kayma ve Denetimli Serbestlik konusunda bilgi desteği %1."

Açıklamada şöyle denildi:

“Bu çağrılar çerçevesinde bağımlı bireyler ve aileleri olmak üzere yaklaşık 150 kişi Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu bünyesinde oluşturulan Psiko-Sosyal Destek Programı kapsamına alınmıştır. Bu oran toplam başvuru oranının yüzde 20.49’una tekabül etmektedir.

Programa katılan bağımlı bireyler ve ailelerine düzenli olarak psiko-sosyal destek verilmeye devam edilmektedir.

Bu ciddi bir oran olduğu gibi, esas sevindirici olan nokta destek programına alınan birey ve ailelerinin tümünün düzenli şekilde destek almayı sürdürmeleridir.

EN YOĞUN ÇAĞRI SAATLERİ

1191 Bağımlılık Danışma ve Destek Hattı’nda en fazla çağrı alan saatler şu şekilde belirlenmiştir:

13:00-20:00 saatlerinde 393 arama; 08:00-13:00 saatleri arasında 235 arama ve 20:00-08:00 saatleri arasında 165 arama.”

HASAN KARAOKÇU

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu da, Sağlık Bakanlığı ile işbirliğinde Komisyon bünyesinde hizmete konulan ALO 1191 Bağımlılık Danışma ve Destek Hattı Merkezi’nin birinci yılını başarı ile tamamladığını belirtti.

“Bağımlılıklarla mücadelemizin en güçlü adımlarından biri olan ve alanında deneyimli uzmanların görev yaptığı ALO 1191 Bağımlılık Danışma ve Destek Hattı Merkezimize danışan ve destek isteyen kişi sayısında her geçen gün ciddi artış sağlanmaktadır. Bunun en büyük sebebi halkımızın, misyonu ve vizyonu gereği etik değerler çerçevesinde gün 24 saat hizmet veren ALO 1191 Bağımlılık Danışma ve Destek Hattı Merkezi’ne olan güvenin kısa sürede sağlanmasıdır” diyen Karaokçu, gün24 saat kesintisiz hizmet veren ALO 1191’in devlet düzeyindeki en güvenilir danışmanlık merkezi olduğuna dikkati çekti.

ALO 1191 Bağımlılık Danışma ve Destek Hattı’nın hayata geçmesinde büyük duyarlılık ve irade ortaya koyan Başbakan Ersin Tatar ve Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye teşekkür eden Karaokçu, personelinin ortaya koyduğu büyük özveri ve fedakarlığın da her türlü takdirin üzerinde olduğunu belirtti.