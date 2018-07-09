10. İSKELE RALLİSİ YAPILDI

10. İskele Rallisi, İskele Festivali çerçevesinde hafta sonu yapıldı

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Cevdet Alptürk-Mustafa Yücener ikilisi rallide şampiyon oldu.

İki gün süren yarışın ardından dereceye girenlere kupaları İskele Belediyesi Halk Plajı’nda (Makenzi) düzenlenen törenle verildi. Ödül töreni öncesinde, ralliyi organize eden Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu Başkanı Tigin Kişmir İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na kendilerine verdiği destek ve katkılardan dolayı teşekkür plaketi takdim etti. Rallide dereceye girenlere ödülleri; İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Festival Spor Komitesi Başkanı Meclis Üyesi Çağlar Karadağ, Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu Başkanı Tigin Kişmir ve Yarış Direktörü Canben Özpaşa tarafından verildi