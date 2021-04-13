10 Kamyon atık, Çevre Koruma Dairesi ekiplerince temizlendi

10 Kamyon atık, Çevre Koruma Dairesi ekiplerince temizlendi
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Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi’ne yapılan şikayet üzerine, Gönyeli Belediyesi sınırları içerisinde boş araziye dökülen atıklar, Daire personeli tarafından yerinde incelenmiş ve gerekli girişimler yapılarak, atıklar kaldırılmıştır.

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Bu kapsamda yapılan girişimler sonucunda 10 kamyon atık alandan alınarak Güngör Düzenli Depolama Tesisi’ne götürülerek bertaraf edilmiştir.

18/2012 Sayılı Çevre Yasası’nın 7’nci Maddesinin(2)’nci Fıkrasında “Alıcı ortamların içine veya üstüne ve izinli geri dönüşüm veya bertaraf etme sahalarının dışındaki alanlara atık bırakılması, boşaltılması veya atılması yasaktır.” Denmektedir. Söz konusu Yasa Maddesi’ne aykırı davranmak suçtur ve suçu işleyen gerçek veya tüzel kişilere suçu işleyenin tespiti halinde cezai işlem uygulanmaktadır.

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