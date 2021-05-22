10 kişi hakkında yasal işlem

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetimlerde 10 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, denetimler kapsamında bir iş yeri işletmecisinin ise, müşterilerinin iki adet nargileyi kullanmalarına müsaade ettiği belirlendi.

Bahse konu şahıslar ve iş yeri işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

ÖTÜKEN’DE KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU… 1 KİŞİ TUTUKLANDI

Ötüken’de dün saat 11.00 sıralarında devriye halinde bulunan polis ekibi tarafından şüpheli olarak görülen Z.K.’nin (E-25) üzerinde arama yapıldı.

Aramada, Z.K’nin tasarrufunda yarım gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ve içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 1 adet sigara izmariti bulunarak emare olarak alındı. Z.K tutuklandı.