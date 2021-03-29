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10 kişi hakkında yasal işlem
Kıbrıs
29 Mart 2021 Pazartesi 11:42
Kıbrıs Genç Tv
Ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 28-29 Mart tarihlerinde 10 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti.
Polis, söz konusu şahıslar hakkında yasal işlem başlattı.
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