10 kişi hakkında yasal işlem

10 kişi hakkında yasal işlem
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Ülke genelinde  polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 28-29 Mart tarihlerinde 10 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti.

Polis,  söz konusu şahıslar hakkında yasal işlem başlattı.

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