10 Yılda 3 Bin 500 Sosyal Konut Hedefi

İçişleri Bakanlığı, Sosyal Konut Projeleriyle dar gelirliler için 10 yılda 3 bin 500 konut inşa etmeyi hedefliyor.

İçişleri Bakanlığı’nın Sosyal Konut Projeleri bugün “Sıcak Bir Yuva, Çağdaş Bir Yaşam” sloganıyla basına tanıtıldı.

Projeyle yasanın belirlediği kriterlere sahip kişilere 240 aya varan vadeyle, asgari ücretin yarısını geçmeyen taksitlerle ve yüzde 20 peşinatla ev sahibi olma şansı sunulacak.

10 yılda 3 bin 500 konut inşası hedeflenen proje, ilk etapta Gazimağusa ve Güzelyurt’ta gerçekleştirilecek.

Konut projeleri engelsiz alanlar, okullar, sağlık merkezleri ve yeşil alanları içeriyor.

BAYBARS: “20 YILIN ARDINDAN DAR GELİRLİ VATANDAŞLARIN BARINMA İHTİYACINA ÇÖZÜM”

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Sosyal Konut Projeleri lansmanının açılış konuşmasında, “20 yılı aşkın aradan sonra, sadece kırsalda dar gelirli vatandaşların barınma ihtiyacına katkı sağlamak değil bunun yanında, kentlerimizde yaşayan vatandaşlarımızın barınma hakkına da destek sağlamak maksadıyla bir hamle yapmış bulunuyoruz. Bunun gururu, heyecanı ve mutluluğu içerisindeyim” dedi.

“GÖREV SÜREMİZ İÇİNDE 1450 DAR GELİRLİYİ EV SAHİBİ YAPMA HEDEFİNDEYİZ”

Baybars, ilk etapta, görev süreleri sonuna kadarki dönem içerisinde, 406 konutla yaklaşık 1450 dar gelirli vatandaşı ev sahibi yapmak, insanlara çağdaş bir yaşam alanı sunarak ait oldukları topraklara kök salmalarını sağlamak hedefinde olduklarını söyledi.

Baybars, Bakanlık olarak çalışmalarını yaptıkları projelerle ve 6 ilçede hazırladıkları sosyal konut politikalarıyla Konut Edindirme Birimi’nin, önümüzdeki 10 yıl içerisinde 3 bin 500 konut ile 10 bine yakın vatandaşı konut sahibi yapmayı hedeflediğini belirtti.

Baybars, ilk kez, iki yıl önce ortaya koydukları sosyal konut politikalarıyla vatandaşlara sadece sıcak bir yuva vermeyi değil, aynı zamanda çağdaş yaşam alanları yaratmayı da hedeflediklerini, ilk günden beri sosyal devlet anlayışıyla yurttaşların en temel insan hakkı olan barınma ihtiyaçlarını karşılamak için canla başla çalıştıklarını ifade etti.

Çağdaş devletlerin ve uluslararası insan hakları hukuku kriterlerinin konutu yalnızca bir çatı ve dört duvardan oluşan bir yapıdan ibaret görmediğini belirten Baybars, projeleri planlarken sadece barınma merkezi anlayışıyla değil, sosyal donatılardan çevre düzenlemelerine kadar geniş bir yelpazede, estetiği gözeten konforlu yaşam alanlarıyla birlikte bir yaşam sitesi konseptiyle planladıklarını söyledi.

İçişleri Bakanı Baybars, KKTC’de ihtiyaç duyulan bölgelerde konut sorununa çözüm üretmek, yurttaşların yaşadıkları topraklardan başka bölgelere göç etmeleri yerine, kendi bölgelerinde kök salarak, en temel insan hakkı olan elverişli konutlara sahip olmalarını sağlamak, nüfusun ülke coğrafyasına dengeli bir biçimde yayılmasına yardımcı olmak amacıyla yola çıktıklarını ifade etti.

Baybars, KKTC’de ikamet eden ve yurtdışında ikamet edip kesin dönüş yapacak yurttaşlara uzun vadeli, uygun ödeme koşulları sunarak, onları sağlık koşullarına uygun, sağlam, ucuz ve kaliteli konut sahibi yapmak için sosyal devlet anlayışıyla politikalar üretildiğini söyledi.

Bakan Baybars, göreve gelmeden önce halka söz verdikleri siyasal vizyon ve sosyal devletin bir gereği olarak göreve gelir gelmez ev sahibi olamayacak durumda olan ve yasaların belirlediği kriterlere uygun vatandaşlara kırsal kesim arsası dağıtmak yerine makul koşullarda, uzun vadelerle, asgari ücretin yarısını geçmeyecek taksitlerle, kira öder gibi ev sahibi yapmak için Konut Edindirme Birimi’ni proje çalışmaları için görevlendirdiklerini belirtti.

“KIRSAL KESİM ARSASI DAĞITMAK KONUT SORUNUNA ÇÖZÜM ÜRETMEKTE YETERSİZ”

Baybars, “Yıllardır yapıldığı şekilde kırsal kesim arsası dağıtmanın vatandaşlarımızın konut sorununa çözüm üretmekte yetersiz olduğu bir gerçektir. Devletin devamlılığının esas olduğu gerçeğinden hareketle vatandaşlarımıza önceden verilen altyapısız kırsal kesim arsalarına altyapı götürmek ve yaşanan sıkıntıları çözmek maksadıyla başlattığımız çalışmalarda da 39 köyümüze elektrik, yol altyapıları götürülmüş, 10 kadar köyümüze ise 15 güne kadar yol altyapısı götürülmüş olacaktır” dedi.

Bununla birlikte vatandaşların konut sorununa gerçekçi çözümler üretmek ve planlı büyümenin önünü de açmak için yeni bir siyaset anlayışına ihtiyaç olduğunun altını çizen Baybars, “Hükümet programımızda da yer aldığı gibi devlet olarak vatandaşlarımızın konut sorununa çözüm üretmek amacıyla ortaya koyduğumuz çağdaş sosyal konut politikalarının, devletin devamlılığı esasına dayanması gerektiğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

Bakan Baybars, “Ülke koşulları ve bölgesel ihtiyaçları doğrultusunda şekillenen Sosyal Konut Projelerimizle, sadece kırsal kesimlerde yaşayan gençlerin veya düşük gelirli vatandaşların ev sahibi olması değil, kentte yaşayan ve ev sahibi olamayacak durumdaki vatandaşlarımızın da konut sahibi olabilmeleri amaçlanmıştır” dedi.

10 YILLIK PLANLAMA…

KKTC genelinde 10 yıllık bir takvimlendirmeyle planlanan sosyal konut projelerde, ilk olarak Konut Edindirme Birimi tarafından Gazimağusa-Maraş, Güzelyurt, Lefke, İskele ve Lefkoşa-Alayköy’de arazi tespitleri yapıldığını anlatan Baybars, Girne’de ise arazi tespit çalışmalarının son aşamaya getirildiğini, Lefke, İskele, Lefkoşa-Alayköy’de ise planlama çalışmalarının sonlandırılmak üzere olduğunu belirtti.

HEDEF HAZİRANDA İHALE, 2021 BAŞINDA TEMEL ATMA

Bakan Baybars, “Hedefimiz 2020 Haziran ayında yerli müteahhitlerimizin desteğiyle ihale sürecini tamamlamak, hak sahiplerini belirleyerek yıl sonu itibarıyla kredilendirmeyi yapmak ve sosyal konut projemizin temelini 2021 yılının başında atarak 2 yıl içerisinde insanımıza evlerini teslim etmektir” diye konuştu.

İLK OLARAK MARAŞ VE GÜZELYURT’TA

Baybars, konuşmasının devamında Gazimağusa-Maraş ve Güzelyurt Sosyal Konut Projelerinin, iki yıllık çalışmalar sonucunda tamamlandığını, KKTC genelinde, konut ihtiyacının en fazla olduğu bölgelerin tespitinde bakanlığın, yapılan hane halkı anketi sonuçlarına göre ihtiyaç analiz raporlarını dikkate alarak, ilk olarak Gazimağusa-Maraş ve Güzelyurt Sosyal Konut Projelerine başlanmasını uygun bulunduğunu söyledi.

“KİRA ÖDER GİBİ...”

Baybars, bu kapsamda birçok banka ile görüşmelerin son aşamaya getirildiğini, vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olması için yapılan çalışmalarda asgari ücretin yarısını geçmeyecek şekilde 240 aya varan taksitlerle ödeme seçenekleri planlandığını belirtti.

Baybars, Konut Edindirme Birimi’nin hiçbir zaman inşaat sektöründe kendisini aktör olarak görmediğini, esasen amaçlananın, projelerin yerli müteahhitler tarafından yapılması, vatandaşların konut ihtiyaçlarını karşılarken inşaat sektöründe canlanma, ekonomik büyüme sağlamak ve istihdamın geliştirilmesi olduğunu kaydetti.

Bakan Baybars, Sosyal Konut Projelerini geliştirmeye uygun olmayan bölge ve kentlerde dar gelirli vatandaşların sosyal konut kriterlerine uygun evleri almalarına kolaylık sağlamak için faiz desteği sağlanması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Bakan Baybars konuşmasının sonunda projeye katkıda bulunanlara teşekkür etti ve halkın her alanda devletini yanında hissedeceği, geleceğe daha planlı adımlarla yürüyen, insanlara hak ettikleri değeri veren politikaların üretilmesi dileğinde bulundu. Baybars, Sosyal Konut Projeleriyle bugün attıkları adımların geleceğe taşınmasında takipçi ve kararlı olacağını da ifade etti.