100 çocuğa göz ve diş taraması

Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Lefkoşa Çocuk Yuvası ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na Bağlı Lefkoşa Çağlayan Çocuk Kreşi’nde bulunan toplam 100 çocuğa ön tanı amacıyla “Göz ve Diş Taraması” yapıldı.
Tarama, Lefkoşa Merkez, Lefkoşa Sarayönü ve Bodrum Lions Kulüpleri, Sağlık Bakanlığı, Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve Kuzey Kıbrıs Diş Hekimliği Öğrenci Birliği’nin işbirliğinde Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Polikliniği’nde gerçekleşti.
Çocuklara diş bakımı konusunda da eğitim verilen etkinlikte, diş fırçası ve diş macunu hediye edildi.
Tanı sonrası diş tedavisi gerektirecek durumda olan çocukların tedavileri, Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tarafından yapılacak.
Etkinlik sonrasında Lions Kulüpleri tarafından emeği geçen doktor ve stajer diş hekimlerine teşekkür sertifikaları verildi.