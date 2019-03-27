İlk Kıbrıslı Türk başhemşire Türkan Aziz dün akşam hayatını kaybetti. 101 yaşında ölen Aziz, Kıbrıs Türk hemşireliğinin kurucusuydu.



Kıbrıs Türk halkına uzun yıllar hemşire olarak hizmet veren Türkan Aziz'in vefatı, sağlık camiasında ve toplumda üzüntü yarattı.



Aziz’in cenazesi yarın Lefkoşa’da İsmail Safa Camii’de kılınacak öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Cenaze töreni öncesinde saat 10.30'da Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde de veda töreni düzenlenecek.



AKINCI MESAJ YAYIMLADI



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkan Aziz’in vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Akıncı, mesajında “Lefkoşa Genel Hastanesi’nin ilk Kıbrıslı Türk başhemşiresi Türkan Aziz’in vefatından büyük üzüntü duydum. Sağlık alanında özverili çalışmaları ve zor koşullarda toplumsal mücadeleye yaptığı katkıları ile her zaman saygı ile anılacak olan Türkan Aziz’e Tanrı’dan rahmet, yakınlarına ve tüm toplumumuza başsağlığı dilerim” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte Lefkoşa Genel Hastanesi’nin ilk Kıbrıslı Türk başhemşiresi Türkan Aziz’i 2017 yılında Lefkoşa Köşklüçiftlik’teki evinde ziyaret ederek, sağlık alanında örnek oluşturan çalışmaları ve en zor koşullarda toplumsal mücadeleye katkılarından dolayı vefa plaketi sunmuştu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Aziz’e, Kıbrıs Türkü’nün vefa duygusunu göstermek için gerçekleştirdikleri ziyaretle, tüm halkın duygularına tercüman olduğunu belirterek, Lefkoşa Genel Hastanesi’nde başhemşirelik yapan ilk Kıbrıslı Türk olan Aziz’in sağlık alanında sayısız hizmet verdiğine işaret etmişti.

TÜRKAN AZİZ KİMDİR?



22 Eylül 1917'de doğan Türkan Aziz, hayatını 7 Mart 2017'de kaybeden ünlü besteci ve ilk kadın eczacı Kamran Aziz'in ablasıydı.



Ebeler ve hasta bakıcıların ilk müdüresi de olan Türkan Aziz, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti kurulduktan sonra Lefkoşa Genel Hastanesi’nde ilk Kıbrıslı Türk başhemşire olarak görev yaptı.



Lefkoşa'da Amerikan Akademi'den mezun olmasının ardından Beyrut Amerikan Üniversitesi'nde hemşirelik tahsili gören Aziz, Kıbrıs'a dönüşünde önce Limasol Hastanesi'nde görev yaptı.



Eğitimine Londra'da devam eden ve adaya dönüşünde Lefkoşa Genel Hastanesi’nde göğüs ve tüberküloz hastalıklarıyla ilgili çalışma ve araştırmalar yapan Türkan Aziz, İngiliz döneminde sıtma ile mücadelede unutulmaz başarılar sağlayan Mehmet Aziz’in büyük kızıydı.



Türkan Aziz, bazı sivil toplum kuruluşlarınca yılın kadını seçilmiş, ödüller almıştı.